﻿ميسي أعلى المشاهير اللاتينيين أجرا في 2017

برلين – د ب أ: تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة قائمة المشاهير اللاتينيين الأعلى أجرا في 2017 بحسب مجلة «فوربس». وأشارت المجلة إلى أن مجموع الأرباح التي حققها العشرة الأوائل في قائمة الأعلى أجرا في أمريكا اللاتينية بلغت 404 ملايين و300 ألف دولار في 2017. وذكرت أن ميسي حقق أرباحا بلغت 80 مليون دولار حتى حزيران/يونيو الماضي. وجاء ميسي الذي جدد عقده مع برشلونة حتى 2021، في المركز الرابع عشر في قائمة المشاهير المئة الأعلى أجرا بشكل عام خلال 2017، كما يتصدر القائمة للاعبي كرة القدم اللاتينيين الأعلى أجرا.

كابيلو يرحل عن تدريب جيانغسو الصيني العام المقبل

بكين – د ب أ: قرر الإيطالي فابيو كابيلو الرحيل عن تدريب جيانغسو سونينغ الصيني العام المقبل. وتولى كابيلو (71 عاما) تدريب جيانغسو في حزيران/يونيو الماضي وأنهى معه الموسم الماضي من الدوري الصيني في المركز الثاني عشر. وأكد كابيلو المدرب السابق لمنتخب إنكلترا وريال مدريد أنه لا يخطط للبقاء مع جيانغسو بعد نهاية عقده في 2018. وقال: «تحدثت مع رئيس النادي وليست هناك نية لتجديد العقد. سأنهي موسم 2018 ثم سأرحل». ويتردد أن ميلان المتعثر في الدوري الإيطالي يتطلع للتعاقد مع كابيلو بعدما فاز مع الفريق بالدوري الإيطالي أربع مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة في التسعينات.

أياكس الهولندي يعين تن هاغ مدرباً

برلين – د ب أ: أعلن أياكس أمستردام الهولندي، أن إريك تن هاغ سيرحل عن تدريب أوتريخت ليتولى تدريب أياكس اعتبارا من الأسبوع المقبل. وأوضح أن تن هاغ (47 عاما) سيوقع عقدا يستمر حتى 30 حزيران/يونيو 2020، حيث يدرب الفريق خلفا لمارسيل كايزر. وكان تن هاغ تولى تدريب الصف الثاني ببايرن ميونيخ بين 2013 و2015، قبل أن ينتقل لتدريب أوتريخت. ويرحل كايزر عن تدريب أياكس بعد نصف عام من توليه المنصب، وأخفق الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، كما ابتعد عن مستواه ونتائجه المعهودة في الدوري الهولندي، حيث يتأخر بفارق خمس نقاط عن آيندهوفن المتصدر.

بيدرو لاعب كالياري الإيطالي يتلقى عقوبة مغلظة!

روما – د ب أ: أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، فرض غرامة مالية والإيقاف أربع مباريات بحق جواو بيدرو لاعب كالياري إثر تصرف أسفر عن طرده خلال مباراة فريقه أمام فيورنتينا يوم الجمعة الماضي. وكان بيدرو طرد في الثواني الأخيرة من المباراة، التي انتهت بفوز فيورنتينا 1/صفر ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري. فقد حصل لاعب الوسط البرازيلي على إنذار في الدقيقة 72 لادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء، للحصول على ركلة جزاء. وبعدها حصل على الإنذار الثاني وطرد قبيل صافرة النهاية، بسبب تعمده دهس قدم لاعب من الفريق المنافس بدون كرة. وبلغت الغرامة المالية المفروضة على بيدرو ألفي يورو.

«الكاف» يهنئ الليبيري ويا بعدما أصبح أول رياض رئيسأ للبلاد!

مونروفيا – د ب أ: هنأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نجم كرة القدم الليبيري المعتزل جورج ويا بعدما أصبح أول رئيس دولة من خلفية رياضية في إفريقيا والعالم عقب فوزه خلال الانتخابات الرئاسية التي اسدل عليها الستار في ليبيريا مساء الثلاثاء. وكتب الكاف عبر «تويتر»: «تهانينا جورج وياه أفضل لاعب في أفريقيا والعالم سابقا تم انتخابه رئيسا لليبيريا «. وتفوقَ ويا في الانتخابات الرئاسية على نائب الرئيس الحالي جوزيف بواكا ليتولى رئاسة البلاد خلفا لإيلين جونسون سيرليف، التي شغلت منصب الرئيس لمدة 12 عاماً. يذكر أن ويا هو اللاعب الإفريقي الوحيد الذي حصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في عام 1995. واحترف ويا في أندية كبرى أبرزها ميلان الإيطالي وموناكو الفرنسي وفاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في القرن العشرين عام 1998 قبل أن يعلن اعتزاله في 2002.

الغرافة القطري يتفق مع المدرب التركي بولنت

الدوحة – د ب أ: أعلن الغرافة القطري عن توصله لاتفاق مع التركي بولنت مدرب أم صلال السابق لتولي تدريب الفريق خلفا للفرنسي جان فيرنانديز .وذكر النادي أن بولنت سيصل الدوحة نهاية الشهر الحالي لقيادة تدريبات الفريق استعدادا لاستئناف مباريات الدوري. وكان الغرافة تعاقد مع فيرنانديز لـ3 مواسم، إلا أن الإدارة رأت تغيير المدرب بعد تراجع نتائج الفريق .ويحتل الغرافة المركز السابع بـ11 نقطة.

ديسابر يرحل عن الإسماعيلي المصري لتدريب منتخب أوغندا

القاهرة – د ب أ: أعلن الإسماعيلي المصري رحيل مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، بعد تلقيه عرضا لتدريب منتخب أوغندا. ويتصدر الإسماعيلي الدوري المصري، وختم ديسابر مسيرته الناجحة مع فريق الدراويش بالفوز على الرجاء 5/صفر مساء الأربعاء ضمن المرحلة الـ16 من الدوري.