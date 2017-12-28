﻿عالم التنس: نادال يعلن انسحابه من بطولة بريزبن

كانبيرا – د ب أ: أعطى رافايل نادال مؤشرا جديدا على أن إصابته في الركبة لا تزال تسبب له بعض المشاكل، بعد انسحابه من بطولة بريزبن الدولية للتنس التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وأكد منظمو البطولة غياب اللاعب، حيث جاء الانسحاب بمثابة مفاجأة خاصة وأن المصنف الأول على العالم يعاني من إصابة في الركبة منذ عدة أشهر. وقال كاميرون بيارسون مدير بطولة بريزبن: «حزين لرافايل لأنني أعلم كم أحب اللعب في بريزبن قبل 12 شهرا. تلقينا كلمات انسحابه صباح اليوم». وأضاف: «نتمنى لرافايل الأفضل وأن يكون جاهزا للمشاركة في بطولة ملبورن». وانسحب نادال الأسبوع الماضي من بطولة أبوظبي والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع. وقال نادال لمتابعيه على «تويتر» إنه ينوي محاولة المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، والتي خسر فيها المباراة النهائية في كانون الثاني/يناير الماضي أمام روجيه فيدرر. وقال إنه سيسافر لملبورن يوم 4 كانون الثاني/يناير لبدء استعداداته للبطولة الكبرى التي تقام بعدها بـ11 يوما. وبعد غياب نادال عن بطولة بريزبن، سيحصل غريغور ديميتروف الفائز بلقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين على صدارة تصنيف البطولة التي تنطلق الأحد المقبل.