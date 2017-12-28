﻿روندو يسجل رقما قياسيا ويقود نيو اورلينز الى الفوز على بروكلن

لوس انجليس – د ب أ: سجل راخون روندو رقما قياسيا في للمحترفين عبر تنفيذ 25 تمريرة حاسمة في 30 دقيقة فقط.

وسجل انتوني ديفيز 30 نقطة و11 متابعة وستة حائط صد ليقود نيو اورلينز للفوز على بروكلن نتس 128/113. وساهم دي ماركوس كوزينس بتسجيل 27 نقطة و14 متابعة وأضاف جرو هوليداي 23 نقطة لنيو اورلينز الذي حقق فوزه الثالث على التوالي. وأحرز كريس ليفيرت 22 نقطة وأضاف نك ستاوسكاس 21 نقطة لفريق نتس. وتغلب اوكلاهوما سيتي ثاندر على تورنتو رابترز 124/107 حيث سجل راسل وستبروك 30 نقطة و13 تمريرة حاسمة وثماني متابعات لأوكلاهوما الذي حقق فوزه السادس على التوالي. وسجل بول جورج 33 نقطة وأضاف كارميلو انتوني وستيفين ادامز 18 نقطة لكل منهما ليساهموا في تحقيق اوكلاهوما الفوز الثاني عشر مقابل ثلاث هزائم فقط في كانون الأول/ديسمبر الحالي. وتصدر سي جي ميليس قائمة الهدافين في تورنتو بتسجيل 20 نقطة وأضاف يوناس فالانسيوناس 16 نقطة وأحرز ديمار ديروزان 15 نقطة. وتغلب مينسوتا تيمبرولفز على دنفر نغتس 128/125 حيث سجل جيمي باتلر 12 نقطة من أصل 14 نقطة سجلها فريقه في الوقت الإضافي في طريقه لتسجيل 39 نقطة. وحقق مينسوتا فوزه الخامس على التوالي بعد تسجيل اندرو ويغينز 21 نقطة وأضاف تاغ غيبسون 20 نقطة مقابل 14 نقطة و13 متابعة لكارل انتوني تاونز. وفاز اتالانتا هوكس على واشنطن ويزاردز 113/99 وبوسطن سيلتكس على تشارلوت هورنتس 102/91 وشيكاغو بولز على نيويورك نيكس 92/87 ودالاس مافريكس على انديانا بيسرز 98/94.