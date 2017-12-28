﻿مباراتا اليوم: قطر والبحرين في قمة حاسمة والعراق يواجه اليمن

الكويت – د ب أ: تدخل كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) مرحلة الحسم اليوم من خلال الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية للبطولة المقامة في الكويت.

وتلتقي قطر مع البحرين والعراق مع اليمن في الموعد ذاته تحت شعار لا بديل عن الفوز للعبور إلى المربع الذهبي. وتملك البحرين والعراق وقطر فرصة التأهل بينما ودعت اليمن بعد خسارتين متتاليتين. ويقتسم المنتخبان العراقي والبحريني صدارة المجموعة الثانية بأربع نقاط فيما تحتل قطر المركز الثالث بثلاث نقاط وتتذيل اليمن بلا نقاط. واستهل المنتخب القطري مشواره بفوز ساحق على اليمن 4/صفر ثم بخسارة ½ أمام العراق التي تعادلت 1/1 في المباراة الأولى مع البحرين التي بدورها فازت على اليمن في الجولة الثانية بهدف. وسيكون استاد «جابر» على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل وأشبه بالنهائي المبكر عندما يلتقي المنتخب البحريني مع نظيره القطري. وفي الوقت الذي سيكون الفوز أو التعادل كافيا للمنتخب البحريني للعبور إلى الدور قبل النهائي بصرف النظر عن نتيجة المواجهة الأخرى بين العراق واليمن، فإنه لا بديل أمام قطر سوى الفوز. والتقى الفريقان 16 مرة في كأس الخليج حيث فازت البحرين ست مرات وفازت قطر ثلاث مرات وتعادلا سبع مرات. وسجل الفريق البحريني تسعة أهداف في شباك قطر مقابل تسجيل العنابي خمسة أهداف خلال تلك المواجهات. وسبق للعنابي أن توج بلقب البطولة أيضا في 1992 و2004 بخلاف لقب النسخة الماضية وبالتالي فإن جماهير الفريق لن ترضى أبدا بالتمثيل المشرف. ويتطلع الأحمر البحريني للقبه الأول في كأس الخليج حيث شارك 21 مرة في البطولة وكانت افضل إنجازاته الحصول على المركز الثاني أربع مرات في أعوام 1970 و1982 و1992 و2004. ومن المرجح أن يدفع مدرب قطر سانشيز بنفس التشكيلة التي شارك في المباراة الماضية أمام العراق على أن يكون هناك دور لأوراق رابحة متمثلة في علي فريدون ومحمد مونتاري وعثمان علوي اليهري. ولا يختلف الأمر كثيرا للتشيكي ميروسلاف سكوب مدرب البحرين حيث من المتوقع ألا يجري تغييرات تذكر على القائمة التي شاركت أمام على أن يكون دور أيضا للبدلاء الثلاثة الذين شاركوا وهم عبدالله عبدو ياسر وإبراهيم حبيب وعبدالله يوسف. ويواجه المنتخب العراقي مهمة أسهل نسبيا عندما يلاقي اليمن، لكن يتحتم على اسود الرافدين أن يتوخوا الحذر تماما خوفا من عنصر المفاجأة في ظل سعي الفريق اليمني للخروج بشكل مشرف. ويظهر الفريق العراقي بشكل مشرف في البطولة واستحق الفوز على قطر في المباراة الماضية بعدما قدم مباراة متميزة أمام العنابي ونجح في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين. وتوج المنتخب العراقي بلقب البطولة ثلاث مرات في أعوام 1979 و1984 و1988 ويتطلع الفريق لتكرار الأمر للمرة الرابعة.