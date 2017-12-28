﻿خليجي 23 : عمان تقلب الموازين وتتأهل برفقة الإمارات على حساب السعودية

الكويت – د ب أ: فجر المنتخب العماني مفاجأة من العيار الثقيل وصعد على حساب نظيره السعودي إلى الدور قبل النهائي لكأس الخليج العربي (خليجي 23) المقامة بالكويت، بعدما تغلب عليه 2/صفر في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الأولى.

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى ست نقاط لينتزع صدارة المجموعة ويتأهل للمربع الذهبي برفقة المنتخب الإماراتي الذي احتل المركز الثاني بخمس نقاط إثر تعادله السلبي مع المنتخب الكويتي في المباراة الأخرى بالمجموعة. وتقدم المنتخب العماني في الدقيقة 58 بهدف المدافع السعودي خالد عبدالباقي بالخطأ في مرماه، ثم أضاف البديل سعيد الرزيقي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 77 .أما المنتخب السعودي، الذي كان ضمن أقوى المرشحين لإحراز اللقب، فقد تجمد رصيده عند أربع نقاط لينتهى مشواره في البطولة من الدور الأول مع المنتخب الكويتي صاحب الضيافة، والذي حصد نقطة وحيدة في المجموعة من تعادله مع الإمارات. ولعبت قرارات بيم فيربيك، مدرب المنتخب العماني، دورا هائلا في حسم المباراة، حيث جاء الهدف الأول إثر تسديدة قوية من البديل سعيد الرزيقي، كما سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني إثر تمريرة من البديل الآخر محمود المشيفري. وبدأت المباراة بإيقاع متوسط واتسمت الدقائق الأولى بالحذر الشديد من الجانبين. وتفوق المنتخب السعودي نسبيا في الاستحواذ على الكرة، بينما كان المنتخب العماني الأكثر وصولا إلى منطقة الجزاء لكنه لم يهدد شباك الأخضر بالشكل الكافي. وجاءت أول فرصة خطيرة في الدقيقة 19، وكانت من نصيب المنتخب العماني حيث انطلق المهاجم خالد الهاجري وسدد كرة مباغتة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس السعودي عساف القرني تصدى لها ببراعة. وبدأ المنتخب السعودي استعراض قوته الهجومية وهدد مرمى المنتخب العماني بشكل كبير في الدقيقة 26، حيث مرر سلمان المؤشر عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء باتجاه مختار فلاته لكن الدفاع العماني قطعها في اللحظة المناسبة. وبعدها بثوان سدد المدافع السعودي محمد عبده خبراني كرة زاحفة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم مباشرة. وواصل المنتخب السعودي ضغطه الهجومي بحثا عن التقدم، مستفيدا من انطلاقات علي النمر من الناحية اليسرى، وسدد نوح الموسى كرة زاحفة قوية في الدقيقة 32، تصدى لها الحارس العماني فايز الرشيدي بصعوبة. وتألق الحارس السعودي عساف القرني في الدقيقة 41 في الارتقاء لكرة عالية والإمساك بها قبل أن تصل إلى أحد عناصر المنتخب العماني أمام المرمى. وبعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب عمان فيربيك أول تبديل حيث أشرك سعيد الرزيقي بدلا من عبدالعزيز المقبالي. وكثف المنتخب العماني تركيزه على الاستحواذ على الكرة وضغط ليحاصر المنتخب السعودي في وسط ملعبه لدقائق لكن بدون خطورة حقيقية على الشباك. وكاد المنتخب السعودي أن يسجل من أولى فرص الشوط الثاني في الدقيقة 55، حيث ارتقى فلاته لكرة عالية سددها برأسه بمهارة لكنها مرت بجوار القائم. وفي الدقيقة 58 وجه المنتخب العماني صدمة لنظيره السعودي حيث افتتح التسجيل عندما تلقى البديل الرزيقي طولية عالية وسدد بقوة ليتصدى الحارس للكرة وترتد، ولدى محاولة الرزيقي متابعتها تدخل المدافع السعودي خالد عبدالباقي محاولا تشتيت الكرة لكنه دفع بها بالخطأ إلى داخل الشباك. وفي الدقيقة 65 أجرى كرونوسلاف يورتشيتش، مدرب السعودية، تغييرين دفعة واحدة حيث أشرك أحمد الفريدي وهنان باهيري بدلا من علي النمر وجابر محمد. وفي الدقيقة 76، دفع مدرب عمان باللاعب محمود مبروك المشيفري بدلا من رائد إبراهيم. وبعدها بثوان قليلة، أرسل المشيفري طولية رائعة إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها البديل الآخر الرزيقي بتسديدة ساحرة برأسه إلى داخل الشباك معلنا تقدم عمان 2/صفر. وكاد الرزيقي أن يضيف الهدف الثاني له والثالث للمنتخب العماني من رأسية أخرى في الدقيقة 80، لكن الكرة مرت فوق العارضة. وهاجم المنتخب السعودي بكل قوته في الدقائق الأخيرة، لكنه عانى في مواجهة التكتل الدفاعي من جانب المنتخب العماني. وباءت كل المحاولات في الثواني المتبقية بالفشل لتنتهي المباراة بفوز عمان 2/صفر، وتأهلها إلى الدور قبل النهائي وخروج المنتخب السعودي من دور المجموعات.