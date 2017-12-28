﻿ليفربول يتفق مع ساوثهامتون لضم فان دايك في صفقة قياسية

لندن – رويترز: توصل ليفربول لاتفاق يقضي بالتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامتون بحسب ما أعلنه الناديان وسط تقارير تتكهن بأنها الصفقة ستكون الأغلى عالميا للتعاقد مع مدافع.

وكان يتوقع أن ينضم فان دايك الى ليفربول في بداية الموسم بعدما تقدم بطلب للرحيل لمسؤولي ساوثهامبتون. لكن الصفقة فشلت حينها وأجبر ليفربول على تقديم اعتذار علني بعد تورطه في محاولة غير قانونية لضم اللاعب الصيف الماضي أغضبت إدارة ساوثهامبتون. ولم يكشف ليفربول عن قيمة الصفقة لكن ساوثهامبتون قال إنها «صفقة قياسية عالمية لمدافع» وذكرت وسائل اعلام أن قيمتها 75 مليون جنيه استرليني. وتخطت هذه الصفقة ما دفعه مانشستر سيتي للتعاقد مع المدافعين كايل ووكر من توتنهام (54 مليون استرليني) وبنيامين ميندي من موناكو (52 مليون استرليني) الصيف الماضي. وقال ليفربول: «توصلنا إلى اتفاق مع ساوثهامبتون واللاعب البالغ 26 عاما سينتقل إلى ملعب أنفيلد عندما تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الاول من يناير 2018. وسيرتدي الدولي الهولندي القميص رقم 4 مع ليفربول». وبدا ليفربول في حاجة ماسة لهذه الصفقة في ظل معاناته من مشاكل دفاعية خلال الموسم بما يتعارض مع قوته الهجومية الكاسحة. وقال فان دايك، الذي لم يخف أبدا إعجابه بليفربول: «سعيد وفخور بالتعاقد مع هذا النادي. هذا يوم يدعو للفخر لي ولعائلتي بعد انضمامي لأحد أكبر أندية العالم». وذكرت تقارير أن متصدر الدوري مانشستر سيتي وحامل اللقب تشلسي أبديا رغبة في التعاقد مع فان دايك لكن ليفربول حسم السباق. وغاب فان دايك عن المباريات الأولى للموسم وسط تكهنات بشعوره بالسخط لرفض بيعه لليفربول لكنه عاد للمشاركة في المباريات الأخيرة. ووقع فان دايك عقدا جديدا لست سنوات مع ساوثهامبتون العام الماضي بعدما انضم من سيلتك الاسكتلندي مقابل 13 مليون جنيه استرليني في سبتمبر/أيلول 2015. وربما لا يوجد خلاف على موهبة فان دايك لكن القيمة الباهظة للصفقة ستجعل أداء لاعب هولندا تحت المجهر.