﻿الدوري الانكليزي: مانشستر سيتي يهدر الفرص لكن يحقق انتصاره الـ18 على التوالي بفوزه على نيو كاسل

لندن – رويترز: واصل مانشستر سيتي تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الانكليزي بعدما هز رحيم ستيرلنغ الشباك ليمنحه الفوز 1-صفر على مضيفه نيوكاسل ويمدد سجله الاستثنائي في عدد الانتصارات المتتالية بالدوري إلى 18.

وسجل ستيرلنغ الهدف في الدقيقة 31 ليعزز فريق المدرب بيب غوارديولا سجله الخالي من الهزيمة في الدوري هذا الموسم إلى 20 مباراة ويوسع الفارق الكبير في الصدارة مع أقرب مطارديه إلى 15 نقطة في ليلة هيمن عليها الفريق لكنه أضاع الكثير من الفرص. وبدأ فريق المدرب رفائيل بنيتيز المباراة بشكل سيئ ليسمح للسيتي يالهيمنة قبل أن يكسر ستيرلنغ عناد المنافس محرزا هدفه الـ13 هذا الموسم. وسدد السيتي في إطار المرمى ثلاث مرات، منها مرتان عبر سيرجيو أغويرو ومرة من كيفن دي بروين وكاد أن يدفع ثمن اهدار الفرص عندما تم إبعاد كرة رولاندو آرونز من على خط المرمى في الشوط الأول وحادت رأسية دوايت غايل في الدقائق الأخيرة عن المرمى. ورغم الأداء المتواضع قليلا في الشوط الثاني لم يكن من العدل أن يحصل نيوكاسل، الذي يتقدم بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط بعد الهزيمة الخامسة على التوالي على ملعبه، على نقطة بعد نهجه الحذر. ورفع السيتي رصيده إلى 58 نقطة من 60 ممكنة فيما يملك جاره مانشستر يونايتد 43 نقطة وتشلسي 42. وقال غوارديولا في تقييم قاسي لكنه عادل لأسلوب نيوكاسل: «فعلنا كل شيء لكن من الصعب أن تلعب عندما لا تريد الفرق الأخرى اللعب. أي مدرب يستطيع اتخاذ أي قرار يريد. أفضل أن أحاول اللعب لكنني احترم كثيرا ما يفعله المنافسون ويجب أن نعثر على طريقة للهجوم ضدهم». وبسبب مستوى السيتي الحالي بدا أن المدرب بنيتيز استسلم لمصيره منذ البداية باللجوء للدفاع في أول نصف ساعة حيث سعى السيتي لافتتاح التسجيل. وسدد اغويرو في القائم بعد سبع دقائق وأهدر دي بروين فرصة بعد خطأ في دفاع نيوكاسل قبل أن يسدد مهاجم الارجنتين مرة أخرى في القائم. ولم يتأثر السيتي بخروج قائده فينسنت كومباني، الذي تعرض لإصابة جديدة، بعد عشر دقائق. وبدلا من تغيير نهجه الهجومي عاد فرناندينيو لاعب الوسط للدفاع وشارك المهاجم غابرييل جيسوس. ومع عدم تقديم نيوكاسل أي شيء تحول الأمر إلى مجرد وقت قبل أن يفتتح السيتي التسجيل ومرر دي بروين كرة إلى ستيرلينغ الذي وضعها في مرمى الحارس روب إليوت. وبعد إجباره على الهجوم كاد نيوكاسل أن يدرك التعادل على الفور لكن المدافع نيكولاس اوتاميندي أبعد ضربة رأس من آرونز من على خط المرمى ولم يستمر ذلك لفترة طويلة إذ عادل السيتي عدد الانتصارات القياسي خارج الأرض في دوري الأضواء بعدما فاز للمرة الـ11 على التوالي. وسدد دي بروين في القائم وبدا أن السيتي أصبح راضيا قليلا وحادت ضربة رأس من البديل غايل لاعب نيوكاسل عن المرمى في الدقيقة 89. ويبتعد غوارديولا بانتصار واحد عن معادلة رقمه القياسي بالفوز في 19 مباراة متتالية في الدوري الذي حققه مع بايرن ميونيخ في موسم 2013-2014 وهي أطول سلسلة انتصارات متتالية لأي فريق في بطولات الدوري الخمس الكبرى في اوروبا.