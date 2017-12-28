﻿كأس إيطاليا: ميلان يحسم الدربي المثير بهدف في الوقت الإضافي أمام الإنتر ويصعد إلى المربع الذهبي

ميلانو – د ب أ: انتزع ميلان بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا بعدما حقق انتصارا مثيرا وتغلب على جاره الإنتر 1/صفر في دربي ميلانو، الذي جمع الفريقين على ملعب «سان سيرو» ضمن منافسات دور الثمانية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ثم خاض الفريقان وقتا إضافيا شهد الهدف الحاسم في الدقيقة 104 وسجله المهاجم البديل باتريك كوتروني، إثر تمريرة من لاعب الوسط المتألق خيسوس سوسو. وخاض كلا الفريقين المباراة بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإيطالي، لكن ميلان نجح في فرض حضوره بقوة بحسم الدربي الذي يشكل أبرز مواجهات دور الثمانية، لينعش آمال جماهيره في الوصول لمنصة التتويج هذا الموسم. وتراجع ميلان إلى المركز الحادي عشر في الدوري برصيد 24 نقطة، بينما يحتل الإنتر المركز الثالث برصيد 40 نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر نابولي. وبدأت المباراة باستحواذ وطموح هجومي واضح من الإنتر الذي حاول فرض سيطرته على وسط الملعب وتكررت محاولاته لاختراق الدفاع بحثا عن التسجيل المبكر لكن بدون جدوى. وبمرور الدقائق الأولى، دخل ميلان في الأجواء وحصل على ركلة حرة من نقطة خطيرة في الدقيقة السابعة لكن دفاع الإنتر لم يسمح بخطورة حقيقية تهدد مرماه. وواصل الإنتر تفوقه النسبي في الاستحواذ، بينما تفوق ميلان في سرعة بناء الهجمات، لكن أيا من الفريقين لم يهدد مرمى منافسه بالشكل الكافي لهز الشباك، وأشهر الحكم أول إنذار في المباراة في الدقيقة 16 وكانت من نصيب مانويل لوكاتيلي لاعب ميلان بسبب مبالغته في السقوط داخل منطقة الجزاء. وجاءت أول فرصة تهديفية حقيقية في الدقيقة 18 حيث كاد لاعب الوسط جاكومو بونافينتورا أن يتقدم لميلان بتسديدة برأسه لكن الحارس سمير هاندانوفيتش تألق في التصدي للكرة بأطراف أصابعه وأخرجها إلى ركنية لم تستغل. وفي الدقيقة 23 أخفق دفاع ميلان في التعامل بالشكل المطلوب مع ركلة ركنية ليهيئ ميلان سكرينيار الكرة إلى إيفان بيريسيتش الذي سدد كرة قوية اصطدمت بقدم الحارس دوناروما وسكنت الشباك، لكن الحكم ماركو غويدا أعلن إلغاء الهدف بداعي أن تكنولوجيا الفيديو كشفت وجود تسلل قبل تسديد الكرة. بعدها تبادل الفريقان المحاولات الهجومية، وتصدى هاندانوفيتش لتسديدة من خيسوس سوسو لاعب وسط ميلان في الدقيقة 29 كما تلقى ماورو إيكاردي مهاجم الإنتر تمريرة من جواو ماريو وسدد بقوة لكن الكرة مرت فوق العارضة. وواصل الإنتر تفوقه النسبي في الاستحواذ لكن كلا الفريقين نجح في تحقيق التوازن المطلوب بين الجانبين الدفاعي والهجومي لتقل الخطورة على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. ولم يختلف الحال مع بداية الشوط الثاني، وتألق دفاع ميلان في التعامل مع الكرات العالية، وأجرى المدرب جينارو غاتوزو التبديل الأول في الدقيقة 53 حيث أشرك دافيد كالابريا بدلا من إغناسيو أباتي. وأنقذ الحارس دوناروما شباك ميلان من هدف محقق في الدقيقة 59 حيث تصدى لكرة خطيرة سددها جواو ماريو برأسه وسط ارتباك في منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 65، أهدر بونافينتورا فرصة ذهبية لميلان، حيث تصدى الحارس هاندانوفيتش لكرة عالية ولم يمسك بها وإنما وجهها نحو رأس بونافينتورا لكن الأخير أخطأ التصويب لتمر فوق العارضة. وأجرى لوتشيانو سباليتي مدرب الإنتر تبديله الأول في الدقيقة 67 حيث أشرك بورخا فاليرو بدلا من جواو ماريو. وعاند الحظ خيسوس سوسو، لاعب ميلان، بشكل كبير في الدقيقة 79 حيث سدد كرة ساحرة من خارج منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالعارضة. وتصدى دوناروما ببراعة لتسديدة زاحفة قوية من بيريسيتش من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 87 ثم شتت الدفاع الكرة لينقذ الشباك. وتواصلت الإثارة في الوقت القاتل حيث رد ميلان بمحاولتين خطيرتين لكن الدفاع تعاون مع الحارس بشكل كبير، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. ولم يختلف الحال في الوقت الإضافي حيث ظلت المحاولات الهجومية سجالا بين الفريقين حتى حصد ميلان ثمرة محاولاته المستمرة وافتتح التسجيل عن طريق البديل كوتروني في الدقيقة 104، حيث أرسل المتألق سوسو كرة طولية وجهها كوتروني بلمسة مهارية إلى داخل الشباك. وكثف الإنتر محاولاته الهجومية خلال الشوط الثاني من الوقت الإضافي أملا في إدراك التعادل، لكن تركيز ميلان انصب على الجانب الدفاعي بشكل أكبر، وباءت جميع محاولات الإنتر بالفشل لينهي ميلان المباراة فائزا 1/صفر ومتأهلا إلى الدور قبل النهائي.