﻿فلسطين ضيفة شرف مهرجان «الفقيه بن صالح» في المغرب

الرباط – «القدس العربي»: تستعد مدينة «الفقيه بن صالح» المغربية لاحتضان المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي الأول للفيلم القصير، من 24 إلى 27 الشهر المقبل، من تنظيم جمعية ملتقى الطفولة الشباب في الفقيه بن صالح، وذلك تحت شعار «روح الإبداع في سينما الشباب».

وسيشارك في هذه الدورة، 13 فيلما، ويتعلق الأمر بفيلم «المعاناة» للمخرج بوشعيب حشلاف من الدار البيضاء، وفيلم «دم وفحم» لطارق رسمي من بن سليمان، وفيلم «لمسة خشنة» لحسن معناني من ميدلت، وفيلم «3000 متر موانع» لسعيد النظام من سطات، وفيلم «شوش»، لانس خاتم من برشيد، وفيلم «2020» لمحمد سعيد الزربوح من طنجة.

ويشارك في هذه المسابقة التي تحكمها لجنة متخصصة، فيلم «ما وراء القيود» للمخرج أسامة العلمي من بني ملال، وفيلم «الحلبة» لمحمد عنق من خريبكة، وفيلم «الهايم» للمخرج نور الدين بن كيران من تازة، وفيلم «السجين» للمخرج محمد أهزاوي من ايموزار كندر، وفيلم «سم الحومة» لأكرم صديقي من الفقيه بن صالح، وفيلم «رقصة الموت» للمخرجة عتيقة العاقل من تمارة، وفيلم «ما سميتيش شمكار» للمهدي العلمي من مكناس.

وسيتم، تكريم دولة فلسطين كضيفة شرف للدورة، وعرض الفيلم القصير «غير مرحب» للمخرج عبد العزيز العلي خارج المسابقة الرسمية ضمن عروض أفلام البانوراما.

وتلقت إدارة المهرجان، 43 فيلما من أجل المشاركة، وتم فرز هاته الأفلام من قبل لجنة ضمت أساتذة وسينمائيين، وفق شروط موضوعية وفنية دقيقة حددتها إدارة المهرجان سابقا.