﻿هولندا: اختبار على قطارات من دون سائق في العام الجديد

لاهاي ـ أ ف ب: أعلنت الشركة المشرفة على السكك الحديد في هولندا «بروريل» أنها تنوي إجراء اختبار على قطار من دون سائق خلال عام 2018 لتجعل من «هولندا بلدا رائدا في اختبار القيادة من دون سائق».

وسيتمحور الاختبار الأول على نقل البضائع وسيجري في بيتوفيروت وهو خط لشحن السلع يربط مرفأ روتردام (غرب) ومرفأ امستردام، بألمانيا التي تتمتع بنظام سلامة متكيف أكثر مع القيادة الآلية على ما أوضحت «الشركة في بيان.

وتجـــــرى مفاوضات راهــــنا مع مقاطعة غرونينغه (شمال) من أجل إجراء اختـــبار آخر لنقل الركاب على ما أوضحت الشركة التي تعمل بالتعاون مع مجموعة «الستوم» الفرنسية.

وسيسمح هذا النظام الذي لا يحتاج الى تعديلات مكلفة جدا في البنية التحتية بتسيير قطارات لا تفصل بينها فترات زمنية طويلة «ما يسمح بزيادة قدرة النقل عبر السكك الحديد» وخفض استهلاك الطاقة بفضل نشاط منتظم أكثر.