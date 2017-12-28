﻿ريو دي جانيرو: شاطئ كوباكابانا ينتظر ثلاثة ملايين شخص للاحتفال برأس السنة

ريو دي جانيروـ أ ف ب: أعلنت بلدية ريو دي جانيرو انها تتوقع عددا قياسيا من الأشخاص يصل الى ثلاثة ملايين شخص على شاطئ كوباكابانا الشهير بمناسبة الاحتفالات برأس السنة برغم المشاكل الأمنية التي تعاني منها عاصمة البرازيل السياحية.

وفي السنوات السابقة كان الحضور يقارب المليوني شخص أتوا ليتابعوا عرض الألعاب النارية وقد ارتدوا في غالبيتهم العظمى ملابس بيضاء على جري العادة.

وقال مدير الوكالة البلدية للسياحة «ريوتور» مارسيلو الفيس خلال مؤتمر صحافي «نريد ان نعكس أفضل صورة الى العالم (…) ونتوقع فعلا ان يأتي ثلاثة ملايين شخص».

وأعلنت البلدية كذلك أن 1032 شرطيا بلديا سيُنشرون على شاطئ كوباكابانا.

وأكدت حكومة ولاية ريو دي جانيرو مطلع الأسبوع إلغاء عطل ألفي شرطي عسكري لتعزيز التدابير الأمنية المتخذة بمناسبة رأس السنة.

وتشهد المدينة بعد سنة ونصف السنة على استضافتها دورة الألعاب الأولمبية، ارتفاعا في أعمال العنف. ويزداد انعدام الأمن هذا تعقيدا مع الأزمة المالية الكبيرة في ولاية ريو التي باتت على شفير الإفلاس وعاجزة عن دفع رواتب موظفيها في الوقت المحدد وبينهم عناصر الشرطة.

وبرغم هذه المشاكل، تتوقع وكالة «ريوتور» ان تستقبل المدينة 2,7 مليون سائح من كل مناطق البرازيل والعالم بمناسبة احتفالات رأس السنة ما يسمح بضخ ملياري ريال (595 مليون دولار) في الاقتصاد المحلي.

ورفعت جمعية الفنادق في ريو توقعاتها للإشغال في الفترة الممتدة بين 30 كانون الأول/ديسمبر والأول من كانون الثاني/يناير مشيرة الى أن 87 ٪ من الغرف محجوزة في مقابل 72 ٪ الشهر الماضي.

وفي حي كوباكابانا وحده تقدر نسبة الإشغال بـ 91 ٪ خلال هذه الفترة. وإضافة الى الألعاب النارية التي تستمر 17 دقيقة مع 25 طنا من المفرقعات، يحتفل بحلول السنة الجديدة في ريو بالموسيقى.

ونصبت تسعة مسارح في أرجاء المدينة بينها مسرح رئيسي على شاطئ كوباكابانا مع مغنية الفانك الشهيرة انيتا التي باتت ظاهرة اجتماعية كبيرة في البرازيل.