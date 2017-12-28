﻿شاكيرا مشغولة بالعناية بأوتارها الصوتية

■ واشنطن ـ أ ف ب: أعلنت المغنية الكولومبية شاكيرا إرجاء جولة لها في الولايات المتحدة وكندا كانت مقررة في مطلع عام 2018 لعدم تعافيها السريع من إصابة في الأوتار الصوتية سبق أن أرغمتها على تأجيل حفلات في أوروبا.

وقالت في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني «كنت آمل كثيرا أن أتمكن من استعادة عافية أوتاري الصوتية كاملة لاستئناف جولتي في كانون الثاني/يناير وبعدما درست كل الخيارات، أدركت ان هذه الإصابة تحتاج الى مزيد من الوقت والعناية».

وستستأنف شاكيرا جولتها «إلى دورادو وورلد تور» في حزيران/يونيو في أوروبا ثم الولايات المتحدة وستحدد كذلك مواعيد حفلاتها في أمريكا اللاتينية. وكان الشق الأوروبي من هذه الجولة الذي كان مقررا خلال الخريف وأرجئ بسبب إصابتها بنزف في الأوتار الصوتية.