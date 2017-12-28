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منع أربع سفن شحن كورية شمالية من دخول أي مرفأ في العالم

Dec 28, 2017
منع أربع سفن كورية شمالية من دخول أي مرفأ في العالم
منع أربع سفن شحن كورية شمالية من دخول أي مرفأ في العالم

نيويورك: فرض مجلس الأمن الدولي، الخميس، حظرا على أربع سفن شحن كورية شمالية يمنعها من دخول أي مرفأ في العالم وذلك للاشتباه بأنها نقلت أو تنقل بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغ يانغ، كما أفادت مصادر دبلوماسية.

وأوضحت المصادر أن السفن الأربع هي “أول جي بونغ 6″ و”رونغ را 2″ و”سام جونغ 2″ و”راي سونغ غانغ 1″، مشيرة إلى أن القرار صدر بطلب من الولايات المتحدة في إطار قائمة قدمتها وتتضمن 10 سفن من جنسيات مختلفة إلا أن الصين لم توافق إلا على استهداف السفن الكورية الشمالية الأربع.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين لفرانس برس طالبا عدم نشر اسمه إنه “تمت الموافقة على (حظر) أربع سفن فقط ولكن الباب ما زال مفتوحا” أمام حظر سفن أخرى.

والقائمة التي قدمتها الولايات المتحدة خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى لجنة متابعة العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية تتضمن إلى جانب السفن الأربع المذكورة أعلاه ست سفن هي ناقلة النفط لايتهاوس وينمور (ترفع علم هونغ كونغ)، وناقلة النفط بليونز الرقم 18 (بالاو)، وسفينة البضائع شين شنغ هاي (بيليز)، وسفينة البضائع كاي شيانغ (هونغ كونغ)، والسفن يو يوان (الصين)، وغلوري هوب 1 (تعرف أيضا باسم أورينت شينيو وترفع علم بنما).

(أ ف ب)

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