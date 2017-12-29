ترامب يسخر من ظاهرة الإحتباس الحراري بتغريدة عن البرد القارس
واشنطن: سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية، قائلاً إن إن “الاحترار العالمي” يمكن أن يُحسّن أوضاع الأمريكيين في شرق البلاد الذين يعانون حالياً من البرد القارس.
ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قال فيها: “في شرق (البلاد)، يمكن أن تكون أبرد ليلة رأس سنة على الإطلاق”.
وأضاف: “ربما يمكن أن نستخدم قليلاً من الاحترار العالمي القديم الجيد الذي كانت بلادنا، وليست دول أخرى، على وشك أن تدفع تريليونات الدولارات للحماية منه. ارتدوا ملابس ثقيلة!”.
وكان ترامب قد نفى في وقت سابق أن تكون هناك ظاهرة احتباس حراري، مدعياً أن الصين اختلقتها لتجعل عملية التصنيع الأمريكية غير تنافسية.
وأعلن ترامب في حزيران/يونيو أنه سيبدأ في سحب بلاده من اتفاق باريس بشأن المناخ، لكنه أشار إلى أنه مستعد للتوقيع على اتفاق “عادل”.
وجاء تعليق ترامب يوم الخميس بينما تستعد أجزاء من الولايات المتحدة لدرجات برودة قياسية مع اقتراب العام الجديد. (د ب أ)
كان عندنا نحن العرب رئيس مسخرة اسمه القذافي اليوم امريكا عندها رئيس مسخرة
السؤال هل ستكون نهايته مثل القذافي
مجرد سؤال
هكذا عندما يحكم أقوى دولة في العالم رجل جاهل ، عنصري ، حاقد على السود و المكسيكيين و العرب و المسلمين و الآسيويين و غيرهم، نرجسي يظن أنه أفهم رجل في العالم مع أنه جاهل حتى في اللغة الانكليزية فكثيراً مايقع في أخطاء لغوية في تغريداته على تويتر. أوباما كان فصيحاً جداً في اللغة الانكليزية – و ليس حباً به- و لكن لمجرد الايضاح . و تذكروا كيف سرقت زوجة ترامب ميلانيا خطاب ميشيل زوجة أوباما لكي تلقيه نفسه أمام الحضور و هذا أكبر دليل على عجزها عن تحضير خطاب خاص بها. أما ترامب فهو يمارس مهامه الرئاسية و كأن لديه ثأر شخصي مع العالم بأسره فأخذ يمارس الابتزاز السياسي مع كل الدول و حتى دول أوروبا الغربية المفترض أنها أكثر الدول مساندة لأمريكا… إلى متى سيظل هذا المجنون يحكم و يتحكم في العالم؟؟
على قدر غباء اللوبي اليهودي في أمريكا برز المسمى ترامب تكفى عودة الروح للقضية الفلسطينية. أما عن المناخ فمثله كمثل إسرائيل.