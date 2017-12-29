الصين: تحذير باللون البرتقالي من ارتفاع معدل تلوث الهواء

بكين: أصدر مركز الأرصاد الصيني، صباح الجمعة، تحذيراً باللون البرتقالي للمناطق الشمالية والشرقية من البلاد؛ بسبب ارتفاع معدل تلوث الهواء فيها.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المركز، ذكر أن تلوث الهواء الذي بدأ صباح اليوم، سيكون مؤثراً في العاصمة بكين، ومقاطعة تيجينسين، وكذلك مقاطعات هيبى، وانهوى، وهوبى، وسيانغسو، وشاندونغ.

كما نصح البيان السائقين بخفض سرعاتهم، مشيراً الى أن مسافة الرؤية ستنخفض حتى 100 متر فقط.

وطالب المركز الموانئ، والمطارات، والطرق السريعة، باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة .

تجدرالإشارة أن نظام التحذير بشأن التلوث في الصين، مكون من 4 مراحل، هي الأزرق، والأصفر، والبرتقالي، والأحمر.

وتشير الإحصاءات الرسمية في الصين – التي تعد أكبر دول العالم من حيث عدد السكان – إلى وفاة مليون و600 شخصاً سنوياً جراء الأمراض الناجمة عن تلوث الهواء الكثيف.(الأناضول)