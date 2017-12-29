الأمن التركي يوقف 29 مشتبهاً بالانتماء لتنظيم “الدولة” في أنقرة

أنقرة : أوقفت قوات الأمن التركي، 29 شخصاً، معظمهم أجانب، خلال عملية واسعة ضد تنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) بالعاصمة أنقرة.

وقالت مصادر أمنية، لوكالة لأناضول للأنباء ، إن مديرية أمن أنقرة نفّذت، الجمعة، عملية ضد “داعش”، بمشاركة 500 شرطي.

وأوضحت المصادر أن فرق الشرطة داهمت العديد من النقاط في عموم المدينة، بشكل متزامن، بتعليمات من النيابة العامة.

وأضافت أن المداهمات أسفرت عن توقيف 29 من أصل 46 مشتبهاً أصدرت النيابة قراراً بتوقيفهم في إطار تحقيقات أمنية.

وأشارت المصادر إلى أن معظم الموقوفين، يحملون جنسيات أجنبية، وأن بعضهم كان يستعد لتنفيذ عمليات في رأس السنة.

وتواصل فرق الأمن التركي عملياتها للقبض على بقية المشتبهين الصادر بحقهم قرار توقيف، بحسب المصادر الأمنية ذاتها.

يشار إلى أن تنظيم داعش أعلن المسؤولية عن هجمات في تركيا كان آخرها الهجوم في ملهى ليلي بمدينة اسطنبول في أول كانون ثان/يناير الماضي ، واسفر عن مقتل 39 شخصاً من بينهم 24اجنبياً واصابة 69 آخرين.(د ب ا)