66 قتيلاً حصيلة معارك عنيفة في شمال غرب سوريا خلال 24 ساعة

بيروت: قتل 66 شخصاً على الأقل بينهم 19 مدنياً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، جراء المعارك العنيفة بين قوات النظام وفصائل جهادية ومقاتلة عند أطراف محافظة ادلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، “قتل 27 عنصراً من قوات النظام وحلفائها مقابل 20 مقاتلاً من الفصائل في الساعات الـ24 الأخيرة جراء المعارك في بلدات عدة في محافظة ادلب” محاذية لمحافظة حماة (وسط).

كما تسببت الغارات السورية والروسية المرافقة للمعارك بمقتل 19 مدنياً. (أ ف ب)