المغنية سولانج نولز تعاني من اضطراب في الجهاز العصبي التلقائي

نيويورك: كشفت المغنية الامريكية سولانج نولز شقيقة النجمة بيونسيه، انها تعاني من اضطراب في الجهاز العصبي معلنة إلغاء حفلة لها كانت مقررة بمناسبة رأس السنة في جنوب افريقيا.

واوضحت ان الاطباء نصحوها بعدم القيام بالرحلة الطويلة بين الولايات المتحدة وجنوب افريقيا.

وقالت “في الاشهر الخمسة الاخيرة حاولت ان اتجاوز اضطراباً في النظام العصبي التقائي. ولم تكن العملية بسهلة. يكون وضعي جيداً أحياناً وسيئاً في اوقات اخرى”.

وقد تكون لهذا الاضطراب انعكاسات جانبية على بقية الجسم.

وكان يفترض ان تغني سولانج (31 عاماً) في النسخة الاولى من مهرجان افروبانك في جوهانسبورغ، بعدما اطلقت هذه التظاهرة الفنية في بروكلين العام 2005.(أ ف ب)