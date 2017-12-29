مصر: ارتفاع حصيلة هجوم كنسية مار مينا إلى 9 قتلى و8 مصابين-(فيديوهات-لحظات الهجوم والقبض على مسلح)

القاهرة:قالت وزارة الداخلية المصرية إن مسلحا يستقل دراجة نارية هاجم كنيسة ومتجرا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة اليوم الجمعة فأردى تسعة أشخاص قتلى أحدهم رجل شرطة كان يتولى حراسة الكنيسة

وقالت في بيان إن قوات الأمن ألقت القبض على المهاجم بعد أن أصيب وضبطت معه سلاحا آليا وخمسة خزائن رصاص وعبوة متفجرة.

وتابعت أن أربعة أشخاص أصيبوا.

وقال البيان إن المهاجم “كان يستهدف اختراق النطاق الأمني (الخاص بالكنيسة) من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين”.

وأضاف “سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك”.

وتابع “الإرهابي المشار إليه (هو) من أبرز العناصر الإرهابية النشطة وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية والتى أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين”.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تتبعها كنيسة مار مينا في بيان إن سبعة مسيحيين قتلوا في الهجومين في إحصاء أولي.

وأعلن إسلاميون متشددون مسؤوليتهم عن عدة هجمات على مسيحيين في السنوات الماضية بينها تفجيران في كنيستين في أحد السعف في أبريل نيسان وتفجير في كنيسة بالقاهرة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية قتل فيه 28 شخصا في ديسمبر كانون الأول.

واتخذت الشرطة إجراءات أمن مشددة خارج دور العبادة المسيحية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الذي يحتفل به الأقباط الأرثوذكس في السابع من يناير كانون الثاني.

وقال بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية “تعرضت كنيسة الشهيد مار مينا بحلوان صباح اليوم لاعتداء إرهابي بإطلاق أعيرة نارية تجاه الكنيسة من قبل مجهولين ما أسفر حتى الآن عن استشهاد شخص من القوة الأمنية المكلفة بتأمين الكنيسة وخمسة من شعب الكنيسة بالاضافة لعدد من المصابين”.

وأضاف “كما تعرض محل أجهزة منزلية بمنطقة المشروع بحلوان يملكه شخص مسيحي لاعتداء آخر ما أدى إلى استشهاد شخصين”.(رويترز) .

فيدو يوضح اللحظات الأولي لإطلاق النار

وفيديولحظة القبض على مسلح بعد اصبتة بطلق ناري ولحظات القبض عليه