ترامب يرى أن التحقيق في التدخل الروسي يعكس “صورة سيئة جداً” عن الولايات المتحدة
واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، أن التحقيق في قضية التدخلات الروسية المحتملة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت عام 2016 “يعكس صورة سيئة جداً” عن الولايات المتحدة، حسب ما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز″.
وقال ترامب متحدثاً إلى الصحيفة إنه على قناعة بأن المدعي الخاص روبرت مولر الذي يقود التحقيق سيقوم بعمله بانصاف.
ويأتي هذا التصريح بعد أن شنّ مسؤولون في الحزب الجمهوري في الآونة الأخيرة حملات ضد مولر، وشككوا في مصداقيته ودعوا الى تعيين مدع خاص آخر يكون مكلفاً بإجراء التحقيق في قضية الانحياز ضد ترامب.
وقال ترامب في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز″ تعليقاً على التحقيق الذي يجريه مولر، “هذا يعكس صورة سيئة جداً عن البلاد ويضع البلاد في موقع سيء جداً”، مضيفاً أن “من الأفضل للبلد أن يتم الاسراع في انهاء المسألة”.
وأكد أنه لا يشعر بالقلق بشأن التحقيق الجاري لأن “الجميع يعرف” أنه لم يحصل تواطؤ مع روسيا.
وشدد ترامب على أنه “لم يكن هناك تواطؤ. لكن أعتقد أنه (مولر) سيكون منصفاً”.
وبحسب الصحيفة، كرر الرئيس الأمريكي قوله ان الاتهامات بالتدخل الروسي اخترعها مسؤولون في الحزب الديموقراطي وهي “حيلة”، “ذريعة” لتبرير هزيمة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية.
ونأى ترامب بنفسه عن بول مانافورت الذي كان لفترة مدير حملته الانتخابية في السباق الرئاسي، وقد وجه إليه مولر في تشرين الأول/أكتوبر 12 تهمة رسمياً، من ضمنها التآمر على الولايات المتحدة وتبييض أموال والإدلاء بإفادات كاذبة وعدم الإفصاح عن حسابات له في الخارج، من غير أن يتضمن القرار الاتهامي تواطؤوا بين فريق حملة ترامب والسلطات الروسية.
وقال ترامب للصحيفة “عمل معي لفترة بلغت على ما أعتقد ثلاثة أشهر ونصف”، مشيراً أيضاً الى علاقات مانافورت مع جمهوريين آخرين من بينهم السناتور جون ماكين والرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان بين 1981 و1989.(أ ف ب)
واضح من المقال أنّ موضوعة التدخل الروسيّ بالانتخابات الأمريكية ( انتهى ) بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيونيّ.بل
إنّ الكونغرس أصبح المدافع عن ترامب ضد المحقق ؟؟؟ { ويأتي هذا التصريح بعد أن شنّ مسؤولون في الحزب الجمهوري في الآونة الأخيرة حملات ضد مولر، وشككوا في مصداقيته ودعوا الى تعيين مدع خاص آخر يكون مكلفاً بإجراء التحقيق في قضية الانحياز ضد ترامب }.وقول ترامب : { وأكد أنه لا يشعر بالقلق بشأن التحقيق الجاري لأن “الجميع يعرف” أنه لم يحصل تواطؤ مع روسيا.وشدد ترامب على أنه “لم يكن هناك تواطؤ. لكن أعتقد أنه (مولر) سيكون منصفاً”}.لابدّ أنْ يكون منصفًا وإلا بحرالكونغرس من أمامه ؛ واللوبيّ الصهيونيّ من ورائه.وهنا أجدها مناسبة للقول : لقد تلاشت المعارضة الداخلية لسياسات ترامب في الكونغرس من بعد اعترافه بالقدس عاصمة للصهاينة.أصبح الكونغرس معه ؛ ولن يوقفه ( معارض حقيقي ).ما فعله ترامب صفقة مقابل غلق الإتهام عليه أنّ الروس ساعدوا على فوزه بالانتخابات الرئاسية.فهوفعل ذلك لينقذ نفسه ولوأضاع القدس من أهلها.وإلا سيضيع منصبه الرئاسيّ…اللوبيّ الصهيونيّ في أمريكا قناص فرص لصالح إسرائيل ؛ فأجاد اللوبيّ استثمارموضوعة التدّخل الروسيّ في الانتخابات الأمريكية لصالح الكيان الصهيونيّ.راقبوا الإعلام الأمريكيّ لن يعاود التركيزعلى قضية التدخل الروسيّ بفوزترامب.إنه فنّ الصفقة ؛ ولو كانت علينا صفعة.فما هوالسبيل الممكن للمواجهة ؟ كأغلب أمة العرب عايشت حدث ترامب المشؤوم ضد مدينة القدس.وقلّبت الأمرفي خاطري كمواطن عربي اعتيادي : لماذا حصل ذلك وما هوالردّ الأكبرعلى ذلك ؟ بمعنى أردت البحث عن فهم عميق لما حصل ورد أعمق لما سيكون الكفأ للحدث. إنّ السبب الأكبرلما حدث هوكسرالشخصية العربية ؛ فوق ما هي جريحة ؛ كيلا تقوم لها قائمة.انظروا إلى السلوك السياسيّ الأمريكيّ والصهيونيّ الخارجيّ إزاء المنطقة العربية وخاصة في مشرقها ؛ يواصل حربه النفسية والعملية معًا بكثافة مدروسة وممنهجة ؛ لكسرالشخصية التي فشلوا في ترويضها لعقود بل لقرون.هومنهج واحد وإنْ تعددت الألوان.فما هوردّنا الستراتيجيّ على ذلك ؟ بشكل مباشر: التمسّك بإرادة العلــم المرتبطة بالعمل المرتبطة الإيمـان بالتاريخ وبالمستقبل. لأنّ التاريخ أصالة جذورراسخة في أرض الأجداد ؛ والمستقبل ؛ أمل الأجيال الجُدد.