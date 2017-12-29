الإحتلال الإسرائيلي يقصف بقذائف مدفعية أطراف غزة ولا إصابات

غزة: أعلنت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أطلق، الجمعة، عدة قذائف مدفعية على أطراف مدينة غزة بعد أن قال إنه رصد إطلاق قذيفة هاون محلية.

وذكرت المصادر أن الجيش أطلق القذائف على نقطة “رصد” التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس″ قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة دون وقوع إصابات.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفة هاون محلية أطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل من دون وقوع إصابات أو أضرار.

وجاء ذلك بالتزامن مع بدء مواجهات بين مئات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في كل من الضفة الغربية ،وأطراف قطاع غزة، ضمن الاحتجاجات المتواصلة للجمعة الرابعة على التوالي على الإعلان الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واندلعت الاحتجاجات عقب تظاهرة انطلقت بعد أداء صلاة الجمعة، بدعوى من الفصائل ولجان شعبية فلسطينية.

واستشهد 12 فلسطينياً وأصيب آلاف آخرين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ بدء الاحتجاجات على الإعلان الأمريكي بشأن القدس. (د ب أ)