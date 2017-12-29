وكالة: الشرطة تفرق احتجاجات مناهضة للحكومة في غرب إيران

دبي: قالت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية إن قوات الشرطة الإيرانية تدخلت اليوم الجمعة لتفريق محتجين هتفوا بشعارات مناهضة للحكومة في مدينة كرمانشاه في غرب إيران بعد يوم من احتجاجات مماثلة في شمال شرق البلاد.

وذكرت الوكالة أن نحو 300 محتج هتفوا بشعارات من بينها “أطلقوا سراح السجناء السياسيين” و”الحرية أو الموت” وأتلفوا ممتلكات عامة.

وكانت مواقع ايرانية إصلاحية ذكرت أمس الخميس ان مئات الايرانيين خرجوا في مظاهرات الخميس في مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية وبلدات اخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الاسعار.

وذكرت “شبكة أخبار نظر” ان معظم المظاهرات استهدفت بشكل مباشر حكومة الرئيس حسن روحاني.

ونقلت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا) شبه الرسمية عن محافظ مشهد محمد رحيم نورزيان قوله ان “التظاهرة غير قانونية وبالرغم من ذلك فان الشرطة واجهتها بكثير من التسامح”.

وأظهرت تسجيلات فيديو بثت على تطبيق “تلغرام” أشخاصا في مشهد التي تعد مركزا دينيا هاما في ايران وهم يهتفون “الموت لروحاني”.

كما رددوا ايضا هتافات من بينها “الموت للديكتاتور” ، وهي عادة ما تستعمل في الإشارة للمرشد خامئني، و”لا غزة ولا لبنان، حياتي لايران”، في اشارة الى الغضب في بعض الدوائر بتركيز الحكومة على القضايا الاقليمية بدلا من تحسين الظروف داخل البلاد.

وقال محافظ مشهد انه تم اعتقال عدد من الاشخاص بتهمة “محاولة تخريب الممتلكات العامة”.

وافادت “شبكة نظر” أيضا عن خروج مظاهرات صغيرة في يزد في الجنوب وشاهرود في الشمال وكاشمر في شمال شرق البلاد.