﻿سارة التومي مستشارة «ماكرون» تفوز بجائزة مبادرة «تكريم»

بيروت – «القدس العربي»: كانت طفلة تزور وطنها الأم تونس خلال الاجازات الصيفية برفقة والدها ووالدتها الفرنسية. في عمر التسع سنوات طلبت مساعدة والدها للقيام بعمل ينعش قريتها. في «بير صالح» البعيدة عن العاصمة 220 كلم، حيث جذور عائلتها لفتها تعاون أهل القرية في ما بينهم. فهذا التعاون والتكافل لم تعرفه في باريس. هي الشابة سارة التومي التي تحمل ماجستير في الأدب الفرنسي تصرّح لـ «القدس العربي» باعتزاز «جدي فلاح».

جذبها العمل الفلاحي الذي من شأنه أن يبقي الناس في أوطانهم ولا يغامرون بحياتهم عبر البحار. لهذا كانت جمعية «أكاسيا» سنة 2009 والتي تهتم بزراعة شجر الاكاسيا والمورينغا. مبادرتها تلك جعلتها تستحق جائزة «مبادرة تكريم» عن فئة المبادرة الشبابية في التنمية المستدامة.

منذ أربعة أشهر تعمل مستشارة للرئيس الفرنسي للشؤون الإنمائية في أفريقيا، معها كان هذا الحوار:

■ ما هي العوامل التي حفّزتك لأن يكون لك مشروعاً لأجل الشباب في وطنك الأم؟

□ أولاً أحببت في تونس الناس وصلات التعاون التي تجمعهم. ومع تكرار زياراتي لبلدي بدأ تعلقي به يزداد، خاصة مع اكتشافي لثقافتي وتعمقي بها. فقد تعلمت اللغة العربية كتابة وكلاماً. ومنذ الصغر وجدت أن بلدي يحتاج لجهود ابنائه جميعهم كي ينمو.

■ علمنا أنك ومن عمر التسع سنوات بدأت البحث بفكرة مشروع ينعش المنطقة التي تنتمين إليها في تونس. ألم تكوني صغيرة بعد؟

□ عندما كنت في المدرسة في عمر الطفولة كنت أتوق لأن أكون عالمة فضاء، محللة نفسية وغير ذلك. وعندما كنت أزور قريتي بشكل دائم كان يحز في نفسي أن بنات أعمامي وعماتي يتوقفن عن الدراسة وهن في عمر 10 و11 سنة. لم أكن أفهم كيف ولماذا تتوقف البنات عن الدراسة في الطفولة، فيما يتابعها الأولاد من أقاربي وسواهم. نعم كنت في عمر تسع سنوات حين قلت لوالدي يجب فعل شيء يساعد أبناء قريتنا على النهوض بمطلبات الحياة. عندما لمس شجاعتي تشجع بدوره وأسسنا جمعية «التضامن والتكافل والحماية من أجل الجميع». والهدف بقاء الشباب في بلدهم وعدم المجازفة بالهجرة عبر البحر.

■ ما هي أهداف جمعية أكاسيا التي تأسست سنة 2009؟

□ نهتم بزراعة أشجار الأكاسيا والمورينغا. وحتى هذا العام 2017 زرعنا 200 ألف شجرة.

■ وماذا تقدم الأشجار لشباب تونس؟

□ بحثت مع خبراء في الزراعة عن نوع الأشجار المناسب لبيئة الصحراء ويكون مثمراً في الوقت عينه. فكان خيار الأكاسيا التي تنتج اللبان العربي. كما أن أوراق شجر المورينغا باتت مطلوبة تجارياً لأنها نوع من النباتات التي تساعد في علاج مشاكل الشرايين والقلب.

■ كم هو عدد الأيدي العاملة التي استفادت من زراعة الـ200 ألف شجرة؟

□ حتى الآن هم 120 شاباً يعملون معنا. كما أننا زرعنا اشجاراً في بعض الغابات والحدائق.

■ تفخرين بجدك الفلاح بخلاف من هم من جيلك؟

□ نعم. أرى العمل الفلاحي مرتبطاً بمصير البشر على هذه الكرة. أحب جدي الذي علمني الكثير من فنون الزراعة، بدءاً من زراعة الشجر وريه، والعناية به. وعلمني كيف نختار الأشجار المناسبة لكل تربة. زرع جدي في نفسي حب الأرض، وفرح للغاية بالمشروع الذي اقوم به. ونظراً للمعاناة من شح الماء والجفاف لم يعد جدي قادراً على زراعة البندورة والفلفل وغيرها من الخضروات. لهذا هو يتحسر على تلك الأيام، ويكتفي حالياً بقطاف زيتونه القديم. ففي السابق كان يخزّن كل حاجات العائلة الغذائية من الزراعة التي يقوم بها بيديه، ولا يحتاج أن يزور الأسواق لشراء أي منها. الواقع الحالي للفلاحين أنهم عاجزون عن الاستمرار في الزراعات السابقة، وكذلك يفتقدون المال لشراء البدائل. وهكذا ترابطت المشكلة البيئية المتمثلة بنقص الماء بمشكلة اقتصادية واجتماعية.