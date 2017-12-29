﻿مؤرخان يهوديان: أغلب الاعتداءات ضد السامية يرتكبها الألمان لا المسلمين

برلين ـ «القدس العربي»: في تحرك سياسي مفاجئ أعلنت كريستين غريسه، نائبة رئيس مجموعة البرلمانيين الألمانية ـ الإسرائيلية في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية في عددها الصادر أمس الجمعة مفادها أنه يجب منع أي شركة طيران من العمل في ألمانيا في حال رفضها نقل ركاب إسرائيليين، ولم يفهم سبب هذه التصريحات، إلا أنها تأتي بعد أكثر من شهر من رفض محكمة فرانكفورت الألمانية دعوى تقدم بها طالب إسرائيلي ضد الخطوط الجوية الكويتية، ورأت أنه من حق الخطوط الكويتية منع الركاب الإسرائيليين من الطيران على متنها.

وقالت «أرى أنه أمر غير محتمل أن يتم رفض سفر ركاب يهود على متن خطوط طيران معينة بسبب جنسيتهم الإسرائيلية».

وطالبت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، غيتا كونمان، بسد الفجوة القانونية المتعلقة بهذا الشأن، وقالت «من يريد القيام بأعمال تجارية في ألمانيا يتعين عليه مراعاة قواعدنا، ومن لا يريد مراعاة ذلك، لا ينبغي له الهبوط أو الإقلاع هنا».

ورأى حزب «اليسار» الألماني أن هناك حاجة إلى التصرف حيال هذا الأمر، حيث قال المدير التنفيذي للشؤون البرلمانية للحزب، يان كروته: «يتعين على المشرع التصرف على نحو سريع حتى لا تتكرر هذه الواقعة»، مضيفا أن التهديد بسحب حقوق الإقلاع والهبوط من الممكن أن يكون «وسيلة مناسبة».

يذكر أن محكمة ابتدائية في مدينة فرانكفورت الألمانية رفضت من قبل دعوى مقدمة من إسرائيلي ضد إلغاء حجزه على متن الخطوط الجوية الكويتية من فرانكفورت إلى بانكوك بسبب جنسيته. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن الخطوط الجوية الكويتية التزمت بقوانين الكويت التي تنص على حظر نقل إسرائيليين.

ورأت المحكمة الألمانية أن الخطوط الجوية الكويتية تملك حق منع مسافر إسرائيلي من الصعود على طائراتها، معتبرة أن الأمر ليس تمييزا بل تطبيقا صارما للقانون الكويتي. وقالت محكمة فرانكفورت إن الشركة ليست ملزمة «تنفيذ عقد إذا كان ينتهك قانون بلدها».

وأكدت المحكمة أن شركة الطيران تحترم قوانين الكويت فقط، وهي بلد لا تعترف بدولة إسرائيل مضيفة أنها بصفتها محكمة ألمانية غير مخولة بالحكم فيما يتعلق بالقانون الكويتي.

وجاء في مسوغات الحكم، إنه ليس من المعقول بالنسبة لشركة طيران «أن توفي بعقد إن كان في ذلك انتهاك لقانون سار في دولتها، بما قد يعرضها للعقوبة في بلادها». كما رفضت المحكمة دعوى بالتعويض عن الضرر لعدم تحديد حجم هذا الضرر بدقة.

وكان الإسرائيلي قد حجز رحلة طيران من فرانكفورت إلى بانكوك يتخللها توقف في الكويت. وعندما علمت الخطوط الجوية الكويتية بجنسية الرجل ألغت حجزه مستندة في ذلك إلى قانون كويتي صادر عام 1964، والذي يحظر إجراء تعاملات مع إسرائيليين. وتقدم الإسرائيلي بدعوى قضائية في ألمانيا ضد هذا الإجراء، واستأنف على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في فرانكفورت.

وأثار حكم لمحكمة في مدينة فرانكفورت الألمانية بأحقية «الخطوط الجوية الكويتية» منع مسافر إسرائيلي من الصعود إلى طائراتها بقصد السفر ردود فعل غاضبة في ألمانيا. وقال وزير الدولة الألمانية المنتمي لـ»الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، ميشائيل روت، لصحيفة «دي فيلت» الألمانية «طلبنا من السفير الألماني في الكويت مناقشة الأمر مع السلطات المختصة هناك». وأضاف الوزير «صحيح أن المنع يعود إلى قانون كويتي صادر في عام 1964، إلا أنه من غير المفهوم بالنسبة لي منع مسافر في ألمانيا من السفر على متن خطوط جوية نظراً لجنسيته فقط».

وانتقد السياسي في حزب الخضر، فولكر بك، حكم المحكمة، معتبراً أن «الحكم لا يجب أن يكون الكلمة الفصل في القضية». وفي تصريح لصحيفة «بيلد» الألمانية تابع السياسي قائلاً: «قانون السفر الجوي في ألمانيا واضح. الشركة التي لا تلتزم بذلك القانون يجب سحب حق الإقلاع والهبوط من الأراضي الألمانية منها». وأضاف السياسي أن تم توجيه طلب بذلك لـ»وزارة النقل الاتحادية».

ونشرت صحيفة بيلد تعليقاً للصحافي يوليان رايشيلت ناشد فيها المستشارة الألمانية بمنع طائرات الخطوط الجوية الكويتية من الهبوط والإقلاع في ألمانيا. وقال رايشيلت إن «ألمانيا لا تستطيع إلغاء حكم المحكمة وذلك بناء على مبدأ تطبيق فصل السلطات الذي يسود في ألمانيا، إلا أن الحكومة قادرة على سحب الحقوق المعطاة للخطوط الجوية الكويتية من استخدام المطارات الألمانية».

كما عنونت صحيفة «دي فيلت» أحد مقالات الرأي بـ«يجب عدم السماح بالعنصرية العربية على الأراضي الألمانية!».

من جهة أخرى كشفت شخصيتان إسرائيليتان شهيرتان في ألمانيا أن التحالف اليهودي المسيحي ضد معاداة السامية بين المسلمين يخدم مصالح طرفي التحالف وأن هناك «مناورة لصرف الانتباه» وأن أغلب الاعتداءات المعادية للسامية يرتكبها ألمان أصليون.

وانتقد المؤرخ موشي تسيمرمان وكذلك السفير الإسرائيلي السابق في برلين شيمون شتاين حدوث اعوجاج في الجدل حول معاداة السامية في ألمانيا.

وكتب تسيمرمان وشتاين في مقال بصحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» «بالتأكيد هناك معاداة إسلامية للسامية»، لكن رغم ذلك من الملاحظ أن هناك حاليا «مناورة لصرف الانتباه» تخدم مصالح العديد من الفاعلين السياسيين، وأضافا «خلال مكافحة الإرهاب الإسلامي، الذي يتحول لمعركة للحضارة المسيحية ضد الإسلام يبدو أن التحالف المسيحي اليهودي ضد معاداة السامية الإسلامية مفيد لطرفي هذا التحالف».

ويرى شتاين وتسيمرمان أنه طبقا لهذا النهج يعمل دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.

وفي ألمانيا تتم، من خلال انتقاد معاداة السامية في صفوف المسلمين، محاولة التواصل مع معسكر الناخبين المحتملين أو الفعليين لحزب البديل من أجل ألمانيا، «ليس لأنهم ضد معاداة السامية، وإنما لأنهم ضد المسلمين». علما بأن غالبية الجرائم المرتكبة في ألمانيا بدافع معاداة السامية ينفذها ألمان أصليون، حسبما كتب تسيمرمان وشتاين.