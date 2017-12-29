﻿السفير الأمريكي في تل أبيب: التاريخ سيسجل ترامب على أنه الأكثر قربا لإسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي»: اعتبر موقع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (إن بي إيه)، الأراضي الفلسطينية أنها محتلة، فيما حمل سفير واشنطن في تل أبيب على الفلسطينيين، والصق بهم فرية اللاسامية لرفضهم تصريح ترامب بشأن القدس. وقال إن كتب التاريخ ستسجله الرئيس الأقرب لإسرائيل.

واستخدم موقع رابطة كرة السلة المصطلح المذكور عند اختيار المنطقة في التصويت الجماهيري على اختيار لاعبين لخوض مباراة كل النجوم «أول ستارز»، في خطوة أربكت الخارجية الإسرائيلية. ويطلب موقع (إن بي إيه) من متصفحيه الذين يرغبون في المشاركة بالتصويت على اختيار اللاعبين المشاركين في مباراة «أول ستارز» المقررة لهذا العام، تحديد بلد إقامتهم، وعند اختيار إمكانية التصويت من الأراضي الفلسطينية، يتيح الموقع اختيار «الأراضي الفلسطينية» المعرفة على أنها «محتلة».

وأثار اعتراف الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، غضبا في الحكومة الإسرائيلية، حيث توجهت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي، للدوري، أمس وطالبته «بعدم خلط السياسة والرياضة، والتوقف عن استخدام هذا المصطلح « المثير للجدل». وادعت حوتوفيلي أن «إطلاق مصطلح احتلال للأراضي التي ارتبط بها الشعب اليهودي منذ آلاف السنين هو اعتماد للدعاية السياسية الفلسطينية «. كما بعثت وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغيف برسالة إلى مفوض الرابطة، آدم سيلفر، أمس، زعمت فيها أنها «فوجئت بأن الموقع الرسمي للدوري، والذي يرتاده ملايين المشجعين لاختيار اللاعبين المشاركين في مباراة (كل النجوم) في الدوري الأفضل في العالم، تتيح اختيار « الأراضي الفلسطينية المحتلة» من بين العديد من البلدان التي ينتمي إليها مشجعو كرة السلة، هذا البلد « غير موجود «. وقالت الوزيرة التي تستخف بها أوساط إسرائيلية واسعة وتتهمها بالجهل والشعبوية الرخيصة، أن إدراج فلسطين على أنها أرض محتلة في قائمة البلدان التي تظهر على الموقع الرسمي، يضفي شرعية على تقسيم « دولة إسرائيل والتدخل الصارخ والسافر في شؤونها خلافا للموقف الرسمي للإدارة الأمريكية «. وادعت ريغيف في ختام رسالتها «أنا مقتنعة بأن الرابطة ستعرف كيفية التصرف بسرعة من أجل منع ذلك، لعدم تشويه الحقائق والواقع التاريخي «. ويتيح الموقع لكل مستخدم أن يختار خمسة لاعبين أساسيين للفريق، والمجال أمام المستخدم مفتوح لاختيار اللاعبين الذين يريدهم، مهما كان مركزهم أو منطقتهم.

فرية اللاسامية

في المقابل ادعى السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، في مقابلة مع صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن الرد الفلسطينى على اعتراف ترامب في القدس عاصمة لإسرائيل «قبيح واستفزازي ومعاد للسامية «. فريدمان وهو يهودي متطرف ويملك شقة في مستوطنة، يزعم أيضا أن الرد الفلسطيني كان «عاطفيًا إلى حد كبير ومبالغا فيه، لأن ترامب أوضح أن الولايات المتحدة لن تتخذ موقفا في أي من قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك حدود السيادة الإسرائيلية في القدس. وفيما يتعلق برفض الفلسطينيين لأي وساطة أمريكية في ما يسمى بـ«عملية السلام»، قال فريدمان إنه «لن تكون هناك عملية سلام دون تدخل واشنطن، لا توجد وسيلة لتجاوز الولايات المتحدة. وللتدليل على رؤيته استذكر ان إسرائيل أوضحت أنها لن تجري مفاوضات تحت أي وساطة أخرى. وتابع مزاعمه « علاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة وحدها هي التي تتمتع بالمصداقية الإقليمية للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي. نحن دولة قوانين والقوانين موجودة لتعكس السياسات الحكومية الهامة. ولا يوجد سبب يمنع الفلسطينيين من الامتثال له، وإذا فعلوا ذلك فإن عملية السلام ستتحرك قدما» .

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب يتوقع ازدياد دعم اليهود في الولايات المتحدة له في أعقاب تصريحه بشأن القدس، زعم فريدمان أنه « «اعتقد اعتقادا راسخا أن اليهود الأمريكيين من جميع الطوائف مدينون للرئيس بامتنان هائل على قراره التاريخي لصالح القدس. في المقابل ادعى السفير الأمريكي ان الرئيس لم يأخذ قراره بناء على هذه الاعتبارات (كسب تأييد الجمهور اليهودي)، هو بالتأكيد يستحق كل الامتنان الذي تلقاه». واعتبر فريدمان أن «ترامب سوف يسجل في كتب التاريخ باعتباره واحدا من أكثر الأصدقاء قربًا لإسرائيل»، مضيفا «يجب أن نشيد بالشجاعة والوضوح الأخلاقيين اللذين قدمهما الرئيس ضد إرادة دول أخرى كثيرة حول مركزية القدس لإسرائيل والشعب اليهودي».

اليونسكو

وفي سياق تبعات التجاذب حول القدس قالت صحيفة « يسرائيل هيوم « انه يسود الإحراج في وزارة الخارجية الاسرائيلية في مسألة تقديم الاستقالة من اليونسكو. وكشفت أنه رغم إعلان نتنياهو، في الأسبوع الماضي، بأنه أمر السفير كرمل شاما هكوهين بتقديم كتاب الاستقالة قبل نهاية العام الجاري، والانضمام بذلك الى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستقالة من المنظمة الدولية في نهاية 2018، يتضح الآن ان اسرائيل تأخرت في تقديم كتاب الاستقالة وقد لا تتمكن من عمل ذلك قبل نهاية العام الجاري، لأن مكاتب المنظمة مغلقة الى ما بعد انتهاء عيد رأس السنة. وهذا يعني ان اسرائيل لن تتمكن من ملاءمة استقالتها مع موعد استقالة الولايات المتحدة في نهاية 2018. وقال السفير هكوهين معقبا: «لقد تحدثت مع الأمينة العامة منذ يوم الجمعة بعد تسلم التوجيه من رئيس الحكومة بتقديم رسالة الاستقالة الرسمية. ولم يتم حتى الآن إيجاد حل لتقديم الرسالة، لكن الأمينة العامة مستعدة للعثور على بدائل رغم ان مكاتب المنظمة مغلقة حاليا. بالنسبة لي سيتم تقديم كتاب الاستقالة حتى لا «تفوت» إسرائيل موعد تقديم الاستقالة الى اليونسكو».