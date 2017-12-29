﻿إصابات واعتقالات بعد مسيرات غضب في الضفة

رام الله ـ «القدس العربي»: شهدت المدن والقرى الفلسطينية مسيرات وتظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتنديدًا بالقرار الأمريكي اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. وتحولت هذه المسيرات والتظاهرات إلى اشتباكات مع قوات الاحتلال عند نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي المقامة عند مداخل المدن والقرى الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تعاملها مع عدة إصابات بالرصاص الحي إحداها خطرة قرب الخليل، وإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والرصاص المطاطي، وعشرات الاصابات جراء الاختناق بعد استنشاق الغاز المسيل للدموع في عدة مواقع، خلال تظاهرات جمعة الغضب الرابعة منذ إعلان ترامب عن قراره في السادس من الشهر الجاري.

وفي القدس المحتلة التي حولها جيش الاحتلال إلى ثكنة عسكرية بعد أن دفع بالمزيد من قوات الاحتلال إلى المدينة، وتحديدًا في محيط منطقة «باب العمود» أو بوابة دمشق، حيث جرى الاعتداء على فلسطينية واعتقالها، فيما تعمد جيش الاحتلال تفتيش الفلسطينيين بطريقة مُذلة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا قالت إنها رصدته داخل أسوار المسجد الأقصى وهو يهتف ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتابعته بعد خروجه من المسجد عبر طرقات البلدة القديمة حتى وصل إلى خارجها حيث منطقة باب العمود واقتادته إلى جهة مجهولة.

وهاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة للشبان الفلسطينيين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة شاب على الأقل بالرصاص وعدد آخر بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات رشق فيها الفلسطينيون جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة. كما شهدت قرى بلعين والنبي صالح وبدرس القريبة من رام الله مسيرات حاشدة ضد قرار الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص القدس، وخرجت هذه المسيرات عقب صلاة الجمعة باتجاه البوابات الإلكترونية الموجودة في محيط الجدار الفاصل المقام على أراضي هذه القرى، ما دفع جيش الاحتلال لتفريقها بالرصاص والغاز، فيما ردد المشاركون فيها شعارات ضد جرائم الاحتلال، وكذلك سياسة أمريكا المنحازة إلى إسرائيل.

وشهدت مدينة الخليل، ومخيم العروب وبلدتا سعير ويطا في المحافظة الجنوبية مسيرات ومواجهات مع جيش الاحتلال. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول شابين مصابين بالرصاص الحي في منطقة الفخذ أحدهما إصابته متوسطة إلى مستشفيات المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين خلال هجومها على مسيرة سلمية رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلا،. وجرى نقلهم الى جهة مجهولة.

وعلى المدخل الشمالي لمحافظة بيت لحم أفشل الفلسطينيون محاولة اعتقال عدد من الشباب الفلسطيني من المشاركين في التظاهرة، من القوات الإسرائيلية الخاصة «المستعربين»، وهم جنود في جيش الاحتلال يتنكرون بملابس كالمدنيين، تسللوا بين المتظاهرين في محاولة لاعتقال واختطاف أكبر عدد منهم، لكن الفلسطينيين تنبهوا لهم وكشف أمرهم حال دون نجاح خطة الاعتقال. وجرت المحاولة خلال اندلاع مواجهات في منطقة «قبر راحيل» المتاخم لمخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين في المدينة. وانطلقت مسيرتان أصيب فيها عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع الاحتلال على حاجز حوارة المؤدي لمدينة نابلس، ومدخل قرية بيتا جنوب المدينة. وقمعت قوات الاحتلال هاتين المسيرتين بالرصاص والغاز.

في غضون ذلك أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن الأسيرة ملاك محمد يوسف الغليظ، 14 عاما من مخيم الجلزون، وهي أصغر أسيرة قضت ثمانية أشهر في سجون الاحتلال. وأعربت الغليظ عن سعادتها بالإفراج، وفي الوقت نفسه عن حزنها لتركها بقية الأسيرات، ومنهن أطفال ما زلن يتجرعن مرارة السجن وظلم السجان.

ودعت الغليظ إلى ضرورة مساندة الأسيرات في معركة الصمود، في ظل الظروف الصعبة التي يعشن بها داخل سجون الاحتلال. وكان جنود الاحتلال قد اعتقلوا الطفلة الغليظ على حاجز قلنديا قبل ثمانية أشهر.