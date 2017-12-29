﻿استقالة رئيس حزب سياسي تثير جدلا في الساحة التونسية

تونس – «القدس العربي»: أثارت استقالة رئيس أحد الأحزاب المعروفة في تونس جدلا داخل الطبقة السياسية، حيث أكدت حركة «النهضة» أنها فوجئت بخبر الاستقالة، فيما اعتبرت المعارضة أنها تؤكد هشاشة الاستقرار السياسي في البلاد.

وكان سليم الرياحي أعلن الخميس استقالته من رئاسة حزب «الاتحاد الوطني الحر» وتعليق نشاطه السياسي والحزبي، مبررا هذا الأمر بـ «ظروف خاصة يستحيل بسببها القيام بنشاطاته في أفضل الظروف»، من دون توضيح المزيد من التفاصيل.

ويواجه الرياحي تهما تتعلق بالفساد وغسل الأموال، وهو ما دفع القضاء لمنعه من السفر والحجز على أمواله وجميع ممتلكاته في تونس.

وأكد عماد الخميري الناطق باسم حركة «النهضة» أن الحركة فوجئت باستقالة الرياحي، مشيرا إلى أن حزب «الاتحاد الوطني الحر» لم يقدم أي تفسير لقرار مؤسسه ورئيسه السابق، وعبر عن أمله في أن لا تؤثر هذه الخطوة في العلاقة التي تجمع «الاتحاد الوطني الحر» بحزبي «نداء تونس» و»النهضة».

وكان الرياحي اجتمع مؤخرا مع حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لـ»نداء تونس» والشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» واتفقت الأطراف الثلاثة على تنسيق مواقفها في جميع القضايا المهمة في البلاد، وهو ما دعا عددا من السياسيين والمراقبين إلى الحديث عن تشكيل «ترويكا» جديدة لحكم البلاد.

واعتبر زياد الأخضر الأمين العام لحزب «الوطد» (الوطنيين الديمقراطيين) والقيادي في الجبهة الشعبية أن استقالة الرياحي لم تكن مفاجئة، مشيرا إلى أنها «تفضح وضع بعض الأحزاب من هذه الشاكلة التي لا رائحة لها ولا طعم في الساحة السياسية التونسية».

وكتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب «المجد» على صفحته في موقع «فيسبوك»: «استقالة رئيس أحد الأحزاب المكونة للترويكا الجديدة والممنوع من السفر والملاحق قضائيا بتهم فساد مالي (وهو بريء إلى أن تثبت إدانته قضائيا) دليل آخر للداخل وللخارج على هشاشة الاستقرار السياسي النسبي الذي تشهده تونس».

واعتبر أن هذه الاستقالة هي «شأن فردي وحزبي خاص ولكن لها تبعات سياسية وجب علينا كجزء من الرأي العام الاهتمام بها وبآثارها داخليا وخارجيا، فإلى أي ريح سيميل حزب السيد الرياحي وهو الذي يتمتع بالنيابة الثانية لرئيس البرلمان وبعضوية الأغلبية الرئاسية وبأسبقية الالتزام بوثيقة قرطاج الائتلافية وبمرتبة ثالث الثلاثة والشريك الثالث المتميز في الترويكا الجديدة حول حزبي الإخوة الأعداء النَّهْدَاء، بعد انسحاب الحزب الجمهوري وبقاء وزيره، وبعد انسحاب حزب آفاق وبقاء وزراه، وبعد انسحاب حزب المسار وبقاء وزيره، وتلك قصة أخرى في درجات التناغم والمسؤولية والأخلاق السياسية».

وأضاف «استقالة السيد الرياحي هي من الآثار المباشرة لزيارة الدولة التي أداها الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان استجابة لدعوة نظيره التونسي الرئيس محمد الباجي قائد السبسي، حيث دعا السيد أردوغان رؤساء الأحزاب الأولى برلمانيا وتحيينيا بحساب التموجات النرجسيات والسياحات الحزبيات والشقوق الانشقاقيات بينما الحسابات الورقية (وغيرها من الحسابات) لانتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2014 أفرزت حزب السيد الرياحي القوة الثالثة في البرلمان آنذاك بموجبها حاز ويحوز إلى الآن على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان وتلك قصة أخرى في عجز المؤسسات على إجراءات التحيينات على البرمجيات. مازال مشوار طويل وريح عاتية إيجابية كبيرة أمام السواد الأعظم لجزء كبير من الطبقة السياسية التونسية لترتقي إلى مراتب النضج السياسي».

وتعاني الساحة السياسية في تونس من فوضى واضطراب مستمر نتيجة عدم وضوح الرؤية السياسية لدى عدد كبير من الأحزاب، وهو ما دفع بعض الأحزاب مؤخرا إلى الانسحاب من الحكومة فيما غيرت أحزاب أخرى خريطة تحالفاتها، كما لجأت بعض الأحزاب إلى تجربة الاندماج مع بعض الأحزاب القريبة منها وهو ما اعتبره بعضهم خطوة جيدة تجاه تجميع القوى السياسية في مشهد متخم يضم أكثر من مئتي حزب سياسي.