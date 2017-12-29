﻿أكثر من 14 ألف ضربة لـ«التحالف» في العراق منذ 2014… ومقتل قيادي في «الدولة»

بغداد ـ «القدس العربي» ـ وكالات: أعلن التحالف الدولي، أمس الجمعة، تنفيذه 14 ألفا و104 ضربات ضد مواقع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق منذ 2014.

وقال مدير المكتب الإعلامي للتحالف، توماس فيل، إن «عدد ضربات التحالف الدولي بلغ منذ سبتمبر/أيلول 2014 وحتى 27 ديسمبر/كانون الأول 2017 في العراق، 14104 ضربات».

وأضاف أن «تنفيذ الضربات هي جزء من عملية العزم الصلب وهي عملية تدمير داعش في العراق وسوريا».

وأشار إلى أن «هذه الأرقام تتضمن جميع الضربات التي نفذتها الطائرات المقاتلة والهجومية أو القاذفة أو المروحية أو الموجهة من بعد، وكذلك المدفعية الصاروخية والمدفعية التكتيكية البرية».

وأوضح أن «عام 2015 كان لدى تنظيم الدولة ما بين 3500 إلى 4500 عنصر يحاولون فرض خلافتهم المزيفة على شعبي العراق وسوريا، واليوم تقدر أعدادهم في العراق وسوريا 1000 إرهابي».

وعام 2014، سيطر «الدولة» على ثلث مساحة العراق إلا أن القوات العراقية وبدعم من قوات التحالف استعادت تلك الأراضي بعد معارك مع التنظيم.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، نهاية «الدولة الإسلامية» في بلاده، والسيطرة على كامل الأراضي العراقية، ليعطي بذلك إشارة انتهاء حرب استغرقت نحو 3 أعوام.

رغم ذلك لا تزال هناك خلايا نائمة للتنظيم تشن هجمات في عدد من المناطق.

في هذا السياق، أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل أربعة أشقاء في هجوم قال إن مسلحين شنوه في محافظة صلاح الدين (شمال).

وقال الملازم في شرطة صلاح الدين، نعمان الجبوري، إن «مجموعة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي هاجموا مركز ناحية الاسحاقي، التابعة لقضاء بلد»، على بعد 110 كلم جنوب مدينة تكريت، مركز المحافظة.

وأضاف أن «المسلحين أمطروا أربعة أشقاء كانوا أمام منزلهم برصاص أسلحة رشاشة، ما أدى إلى مقتلهم على الفور، وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين بجروح بينما كانوا في مكان الهجوم، ولاذ المسلحون بالفرار قبل وصول القوات الأمنية».

وعادة ما تتهم الشرطة العراقية مسلحين تابعين لـ«الدولة» بشن «هجمات انتقامية» على مدنيين يعتبرهم التنظيم أعداء له.

في المقابل، أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 3 عناصر من «الدولة» بينهم قيادي بارز في قصف جوي على موقع للتنظيم في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري إن «طائرة مقاتلة عراقية قصفت موقعًا لمسلحي تنظيم الدولة في منطقة وادي ثلاب الواقعة على بعد نحو 85 كم شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى».

وأوضح أن «القصف الذي استند إلى معلومات استخباراتية دقيقة أسفر عن مقتل 3 من مسلحي التنظيم، بينهم المسؤول العسكري لمنطقة وادي ثلاب».

وأشار الضابط إلى أن «مسلحي تنظيم الدولة كانوا يخططون لشن هجمات جديدة على قوات الأمن في المنطقة».