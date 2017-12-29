﻿اشتداد معارك إدلب ونزوح جماعي… حشود عسكرية ضخمة ومقتل 40 مدنياً

دمشق – «القدس العربي»: تشهد محافظة إدلب شمالي سوريا تصعيداً عسكرياً مكثفاً خدمة لأهداف سياسية لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر سوتشي المزمع عقده نهاية الشهر المقبل، حيث قتل أكثر من اربعين مدنياً معظمهم من النساء والأطفال جراء الغارات الجوية المكثفة التي تشنها المقاتلات السورية والروسية على ريفي ادلب الجنوبي والشرقي خلال الايام الاربعة الماضية، وسط حركة نزوح كبيرة تشهدها المنطقة، حيث كثفت قوات النظام هجماتها على المناطق الداخلة ضمن اتفاق «خفض التصعيد» وذلك بمساعدة الميليشيات الطائفية والمحلية بهدف التوغل في المنطقة المحررة شمالي سوريا.

ووفقاً لمصادر أهلية فقد خلّف القصف الجوي لسلاح الجو الروسي ومروحيات النظام السوري نحو 25 قتيلاً يوم امس الجمعة في مناطق جنوب محافظة ادلب، فيما تواصل القوات المهاجمة من حملتها على قرية أبو دالي وأطراف قرية المشرفة، بهدف انتزاع السيطرة عليها.

وفي المقابل شنت فصائل المعارضة المسلحة العاملة في المنطقة ومن بينها «هيئة تحرير الشام» هجوماً معاكساً ضد قوات النظام السوري في محور قرية أبو دالي، وسط اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل التي تحاول منع تقدم قوات النظام باتجاه قرى ادلب بعد تمكنه من السيطرة على بلدات عدة جنوبي ابو دالي كالمشيرفة وتل المقطع وغيرهما.

حملة تصعيد

العميد احمد الرحال رأى في تصريح لـ «القدس العربي» أن ما يحدث في ادلب يُعد حملة تصعيد عسكرية ترافقت سابقاً مع قرب بدء محادثات «أستانة» و»جنيف» والان هي عملية تحضير لمؤتمر «سوتشي»، حيث تحاول موسكو ان تضع الشعب السوري امام احد أمرين، إما القتل والموت تحت الطيران الروسي والاسدي والهجمات البرية من ميليشيات حزب الله وايران وميليشيات النظام المحلية أو الذهاب إلى سوتشي ولا تمانع موسكو برأي المتحدث من التحالف مع تنظيم «الدولة» الذي دخل إلى ريف حلب الجنوبي من البادية السورية مقابل حصولهم على أهدافهم.

فما يحصل اليوم هو تصعيد عسكري بمناسبة مؤتمر سوتشي، برأي «الرحال» الذي أشار إلى ان سوريا امام نكسة لكل مناطق خفض التصعيد التي اعلن عنها النظام وحليفه الروسي، ونكسة لكل المحادثات والمفاوضات، وقال «نحن ذاهبون إلى مزيد من التصعيد وسخونة الجبهات وهذا سوف ينعكس سلبا على اي مفاوضات مستقبلية واعتقد ان الخيار العسكري اصبح موجوداً على الارض أكثر من اي طرح سياسي».

الناشط الإعلامي عبد الله جدعان أكد من محافظة ادلب في اتصال مع «القدس العربي» ان قرى وبلدات ادلب تتعرض لليوم الخامس على التوالي لحملة شرسة يكثف خلالها الطيران الحربي الروسي والسوري بالاضافة للطيران المروحي من القصف الصاروخي والمدفعي على قرى وبلدات ادلب مخلفة عشرات الشهداء والجرحى حيث تركز القصف على الريفين الجنوبي والشرقي للمحافظة، فيما استطعنا توثيق 47 شهيداً جلهم من الأطفال والنساء وبينهم عنصران من الدفاع المدني خلال الايام الماضية فضلاً عن عشرات الجرحى والعالقين والمفقودين تحت الأنقاض.

وأكد «جدعان» المطلع على تفاصيل المعارك في المنقطة، ان محاولات القوات المهاجمة في التوغل داخل مناطق سيطرة المعارضة كبدتها خسائر كبيرة في العتاد والارواح على الرغم من سياسة الارض المحروقة التي تتبعها هذه القوات والتي تبدأ بتمهيد من الطيران الروسي وتمشيط الطريق امام قوات النظام البرية، ومع ذلك لم يتمكن النظام حتى الان الا من السيطرة على بعض القرى والبلدات الصغيرة.

اما بالنسبة لقرية «ابو دالي» فقد استطاعت قوات النظام امس من الوصول اليها بعد انسحاب فصائل المعارضة منها، بسبب تغطية النيران الكثيفة الا ان الفصائل كانت قد اوقعت النظام في كمين داخل البلدة سقط فيه قتلى واسرى في صفوف النظام.

وتترافق هذه المحاولات مع محاولات اخرى لتنظيم الدولة بالتقدم باتجاه الحدود الادارية لمحافظة ادلب ايضاً من الريف الشرقي لحماة وسط تصدي فصائل المعارضة في المنطقة لتقدمها. وأكدت مصادر أهلية لـ»القدس العربي» ان معظم ريف إدلب يشهد حركة نزوح كبيرة للاهالي باتجاه الارياف الغربية والشمالية للمحافظة لاسيما إلى المخيمات على الحدود السورية التركية والمناطق البعيدة عن اماكن القصف والاشتباكات، في ظل اوضاع إنسانية صعبة، وقال المصدر «كنا قد ناشدنا المنظمات للتدخل العاجل والسريع لتلبية احتياجات الاهالي وتقديم المساعدات الاسعافية الضرورية لهم لاسيما الخيام والتدفئة في ظل البرد القارس والتدفق الكبير وتزايد اعداد النازحين».

وقتل أكثر من 60 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الأجنبية والمحلية، بينهم ضباط، وجرح العشرات، خلال الاشتباكات المواجهات الدائرة على محور «أبو دالي» في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وفقاً لوكالة «اباء» المتحدثة باسم «هيئة تحرير الشام.

وذكر المصدر ان مجموعة كاملة لقوات النظام قتلوا امس بكمين محكم أثناء محاولتهم التقدم بالقرب من «تل المقطع» شرقي بلدة «أبو دالي»، حسب توضيح من القائد العسكري بغرفة عمليات ريف حماة «أبو الحسن فاروق»، مضيفاً أن مجموعة أخرى من قوات النظام لقيت حتفها في قرية المشيرفة قرب بلدة أبو دالي بريف إدلب الجنوبي الشرقي، إثر انفجار لغم أرضي بسيارة كانت تقلهم، كما انفجر لغم أرضي آخر بسيارة إسعاف لجرحى من قوات النظام أدى إلى مقتل جميع من كان بداخلها.

واكدت الوكالة امس الجمعة «مقتل مجموعة كاملة لقوات النظام إثر انفجار لغم أرضي أعده المقاتلون في قرية المشيرفة شرقي حماة، إضافة إلى انفجار لغم أرضي بسيارة لميليشيات النظام على أطراف بلدة أبو دالي جنوبي إدلب ما أدى لقتل وجرح من فيها، كذلك انفجار لغم أرضي بسيارة محملة بالذخيرة لقوات النظام داخل قرية أبو دالي.

مقتل مصور

وقتل أمس الجمعة مصور سوري يعمل لصالح قناة تلفزيونية موالية لدمشق أثناء تغطيته المعارك التي تخوضها القوات الحكومية ضد فصائل جهادية ومقاتلة في محافظة ادلب في شمال غرب البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا».

وأوردت وكالة سانا أنه «خلال تغطية عمليات الجيش العربي السوري ضد تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في ريف ادلب الجنوبي الشرقي، استهدف إرهابيو التنظيم الفريق الاعلامي لقناة سما الفضائية في محيط قرية أم حارتين»، ما أدى إلى مقتل المصور كرم قبيشو واصابة مراسل القناة عبد الغني جاروخ بجروح.