﻿قتلى وجرحى في هجوم على كنيسة ومحل تجاري قرب القاهرة

القاهرة ـ «القدس العربي»: قتل 9 أشخاص، بينهم أفراد من الشرطة، وأصيب 8 آخرون، في هجومين مسلحين استهدفا كنيسة مار مينا في منطقة حلوان، جنوبي القاهرة، ومحل أجهزة منزلية في منطقة المشروع في حلوان، أمس الجمعة، فيما تمكن الأهالي من القبض على منفذ الهجوم بعد إصابته بطلق ناري في قدمه.

وقال شهود عيان لـ «القدس العربي»، إن «الأهالي تمكنوا من الإمساك بمنفذ الهجوم، بعد أن اشتبك مع قوة تأمين الكنيسة، وأصيب برصاصة في قدميه أعجزته عن الحركة، ومنعوه من مواصلة إطلاق النيران، وسلبوه سلاحه الآلي وتحفظوا عليه وقيدوه، وحاول عدد من أهالي المنطقة الفتك به، قبل أن يقنعهم آخرون بالانتظار حتى وصول قوة من الشرطة التي ألقت القبض عليه وبدأت التحقيق لمعرفة خلفية الهجوم والخلية التي ينتمي لها».

وحسب مصادر أمنية «التحقيق مع منفذ الهجوم أكد اشتراك 3 عناصر أخرى في عملية الهجوم أحدهم قام بالرصد والتخطيط».

رواية وزارة الداخلية المصرية، حول الحادث جاءت مختلفة، إذ قالت في بيان: «تصدت الأجهزة الأمنية المعينة لتأمين كنيسة مارمينا في حلوان لمجهول يستقل دراجة بخارية حال محاولته اجتياز النطاق الأمني الخارجي للكنيسة، حيث قامت القوات بالتعامل الفوري معه ونجحت في إلقاء القبض عليه عقب إصابته وضبط معه سلاح آلي و5 خزينة «150 طلقة» وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة، وأسفر ذلك عن مقتل أمين شرطة و6 مواطنين وإصابة 4 آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج».

ووفق الوزارة، فإن «المعلومات تشير إلى أن الإرهابي المشار إليه كان يستهدف اختراق النطاق الأمني من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك».

الداخلية كشفت هوية المنفذ

وأضافت الداخلية أن «الإرهابي المشار إليه من أبرز العناصر الإرهابية النشطة وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية التي أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين»، مشيرة إلى أن «الإرهابي كان قد أطلق عددا من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية في منطقة مساكن أطلس قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة ما أسفر عن استشهاد مواطنين كانا داخل المحل».

الوزارة بينت أن نتائج الفحص الفني للسلاح المضبوط بحوزة مرتكب محاولة الهجوم على كنيسة مار مينا أكدت تطابقه مع السلاح المستخدم في عمليات «إرهابية» سابقة له. وقال مسؤول الإعلام الأمني في الداخلية إن منفذ الهجوم هو إبراهيم إسماعيل اسماعيل مصطفى (33 عاما/ عامل ألوميتال)، وقام بتنفيذ هجمات في مناطق متفرقة من البلاد خلال الفترة الماضية، أودت بحياة 18 شخصا بينهم ضابط و8 من أفراد الشرطة، ومدنيان، وإصابة 5 أشخاص أخرين.

الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، أكدت في بيان، الاعتداء على كنيسة الشهيد مارمينا ومحل يملكه مسيحي في حلوان، مشيرة إلى ان «الكنيسة تعرضت لاعتداء إرهابي بإطلاق أعيرة نارية، من قبل مجهولين، ما أسفر حتى الآن عن مقتل شخص من القوة الأمنية المكلفة بتأمين الكنيسة وخمسة من شعب الكنيسة إضافة لعدد من المصابين».

وذكرت الكنيسة اسماء القتلى وهم، عماد عبد الشهيد « 45 سنة»، وصفاء عبد الشهيد «43 سنة»، ووديع القمص مرقس «65 سنة»، وايفلين شكر الله «52 سنة»، ووجيه اسحق «90 سنة»، ورضا عبد الرحمن « 45 سنة» من القوة الأمنية.

وحسب البيان: «تعرض محل أجهزة منزلية في منطقة المشروع في حلوان، يملكه شخص مسيحي، لاعتداء آخر ما أدى إلى مقتل شخصين هما روماني شاكر، وعاطف شاكر».

وبعد بيان الكنيسة الذي أجمل حصيلة الضحايا بثمان، أعلن أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عن ارتفاع أعداد الوفيات لـ10 وإصابة 5 آخرين إثر الهجوم.

وتوجه مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال إلى مكان الحادث لمتابعة تطوراته عن قرب، ودفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة، بمجموعات قتالية إلى موقع إطلاق النار على كنيسة مارمينا في حلوان، وأغلقت مداخل ومخارج جنوب القاهرة.

وانتقل المستشار تامر العربي، المحامي العام لنيابات حلوان، لمعاينة موقع الحادث، وكلف النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كما تحفظ فريق البحث المكلف بالتحقيقات على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة الأولى باستهداف كنيسة مارمينا، والثانية بحادث إطلاق نيران على المواطنين، لسرعة تحديد هوية العناصر الهاربة وملاحقتهم.

السيسي يقدم التعازي

وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانا قالت فيه إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب تفاصيل وتداعيات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في منطقة حلوان، وأسفر عن وقوع شهداء ومصابين من المواطنين ومن رجال الشرطة». وتابعت: «يقدم السيسي تعازيه لأسر شهداء هذا الهجوم الإرهابي الذي استهداف أحد الأماكن المقدسة في الأيام التي يحتفل بها أبناء الوطن من المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، كما قدم سيادته خالص الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. وقد وجه سيادته كافة الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية المطلوبة لأسر الشهداء والمصابين، وكذا وجه سيادته باستمرار تكثيف أعمال التأمين للمنشآت الحيوية في الدولة».

وأضافت:»هذه المحاولات الإرهابية اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية الراسخة، بل ستزيدهم إصراراً على مواصلة مسيرة تطهير البلاد من الإرهاب والتطرف. كما تشيد رئاسة الجمهورية بالروح البطولية والتضحيات الغالية التي قدمها رجال الأمن خلال تصديهم للهجوم الإرهابي الآثم ونجاحهم في إحباط محاولات الإرهابيين لتفجير الكنيسة، والتي تعكس مرة أخرى التضحيات الكبيرة التي يبذلها أبناء الوطن في سبيل الحفاظ على أمن مصر واستقرارها في مواجهة يد الإرهاب الغاشمة».

ويأتي الحادث تزامناً مع احتفالات المسحيين بعيد الميلاد، حيث يحتفل المسيحيون في مصرعشية 25 ديسمبر/كانون الأول طبقا للتقويم الغربي، وفي 7 يناير/كانون الثاني المقبل حسب التقويم الشرقي، وتشهد الأيام بينهما احتفالات يومية في المنتزهات ودور العبادة.

وتعرض مسيحيون ومقار كنسية لهجمات إرهابية طيلة الشهور الماضية، وكان أبرزها العام الماضي قبيل احتفالات عيد الميلاد، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وتبنّى معظمها تنظيم «الدولة الإسلامية».

ويقدر عدد الأقباط في مصر بنحو 15 مليون نسمة وفق تقديرات كنسية، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 104 ملايين نسمة.