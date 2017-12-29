محاكمات عهد التميمي الكثيرة
رأي القدس
مثل كل الشخصيات التي تخرج فجأة من حيزها الفردي الخاص متحولة إلى بطلة في عيون شعبها، أو إلى خصم يجب القضاء على قوته الرمزية وسطوته الإعلامية، من قبل أعدائها، تواجه عهد التميمي، الشابة الفلسطينية المعتقلة حالياً، مجموعة من المحاكمات الصعبة لهذه الحالة المميزة التي وجدت نفسها داخلها.
لم تصبح عهد على ما هي عليه بين ليلة وضحاها، فقد ساهمت عوامل عديدة في جعلها معادلة مزعجة لإسرائيل، بدءاً من ظهورها حين كانت في الثانية عشرة من عمرها في أشرطة فيديو لهواة أو مصوّرين محترفين وهي تحاول تخليص امرأة أو صبي من أيدي قوات أمن الاحتلال، أو تواجههم متحدية بقبضتها الصغيرة، مما جعلها، حسب مقال موتور للصحافي الإسرائيلي بن درور يميني، خلال السنوات الماضية «فتاة ملصقات البروباغاندا الفلسطينية».
بحسب يميني وبعض مقالات وسائل الإعلام الغربية المناصرة لإسرائيل فإن التميمي كانت خلال هذه السنوات «تقوم بافتعال مواقف تستفز عناصر جيش الدفاع» الذين هم «أكثر جنود العالم انضباطا»!ّ
إذا تجاوزنا أن هؤلاء الجنود قتلوا بعضاً من أقارب التميمي، وسجنوا أباها لسنوات، وأنهم، في المرة الأخيرة، كانوا يقتحمون منزلها، وأنها، خلال سنوات المواجهات هذه كلها كانت (ولا تزال)، طفلة، فهل المشكلة في عهد أم في الجنود الذين يقتلون ويسجنون ويقتحمون؟
أكثر ما يثير السخرية في مقالات التهجم الصهيونية على التميمي هو انزعاجها من أن صورتها كفتاة شقراء وزرقاء العينين لا تمثل الصورة النمطية للمرأة المسلمة المحجبة أو المنقبة وهو ما جذب وسائل الإعلام العالمية إليها، وبذلك تتذمر هذه المقالات من أن الاستشراق الغربي الذي تلعب إسرائيل على أوتاره (باعتبارها ممثلة الحضارة الغربية بين المتخلفين الشرقيين) يتحوّل هذه المرة إلى عكس المطلوب منه.
وهذا ما يهبط بنا إلى شكل مقلوب من الاستشراق يمارسه المسلمون والعرب، هذه المرة، ضد أنفسهم ويمتحنون، هم أيضاً، الفتاة التي يعتقلها الإسرائيليون، بموجبه، وبذلك تخضع التميمي لمحاكمات أخرى، فيصبح عدم حجابها عيباً يشينها ويقلّل من أثر نضالها، أو يتم النيل من كونها فتاة بطرق عديدة، مرة بتقليل شأنها، ومرّات باعتبارها «أخت الرجال» أو أنها «أفضل من مليون رجل». وكل هذه التنميطات التي تدعي تبجيلها تقوم بشكل أو بآخر من تخفيض معناها الإنساني كأنثى.
جزء آخر من المحاكمات تعرّض لمزاعم عن أقوال لأبيها، باسل التميمي، يمتدح فيها الرئيس السوري بشار الأسد، أو بتعييره بكونه ماركسيا ولقائه بمعارضة إسرائيلية الخ… وإيراد هذه الأشياء كلها للتقليل من شأن عهد التميمي يتجاهل واقعة أن عهد، رغم أنها في 16 من عمرها، وأنها ابنة أبيها وعائلتها وقريتها وبلدها، فإنها، في النتيجة، أصبحت مسؤولة عن نفسها وأقوالها وأفعالها من دون حاجة لتجيير هذه المسؤولية لطرف أو جهة، أو رفضه، لهذا السبب أو ذاك، كما أن صراعها الشخصي والعام مع عدوّها هو الأولوية المهمة، بغض النظر عن أي شأن آخر.
صحيح، رغم كل ذلك، فإن عهد كانت تستحق طفولة حقيقية من دون هموم أو مجابهات مع جنود، وأن تحوّلها إلى رمز للمقاومة الشعبية الفلسطينية ليس تعويضاً عن تلك الطفولة التي اغتالها الاحتلال، ومحاكمتها الآن هي جزء من ملحمة الشعب الفلسطيني الطويلة لصناعة مستقبل لأطفاله من دون احتلال.
رأي القدس
بعد المؤامرة الأمريكية على القدس ؛ كانوا بحاجة لقضية تشغل الرأي العام ؛ لخلق شتات ذهني عن تلك المؤامرة الكبرى.ظهرموضوع القديسة الجديدة عهد التميميّ. نعم القديسة عهد التميميّ ؛ وكانت المفاجأة أنها أكبرمن مؤامرتهم التي سعت لقتل ؛ الرّوح العربية ؛ فكانوا بين تحدّ واستجابة ؛ هل هوعهد ترامب أم عهد التميميّ ؟ هكذا هي المعادلة التي زعزعت الإعلام الصهيونيّ نفسيًا وسياسيًا.ليس مبالغة القول إنّ قضية عهد : الفتاة العروس هي هي قضية القدس ضد الفريسيين ؛ الذين سعوا لقتل يسوع.وهنا عهد هي ( مريم الجديدة ) من دون مسوح الرهبان والقدسيين؛ لأنّ طهارة الموقف البطوليّ للمقاومة ألبستها الطليسان الملائكيّ لتقاوم الجلاد في أعتى نماذجه المسلّحة.ابحثوا في منزل عهد التميميّ ستجدون طوق زيتون من البتول تركته قبل الرحيل قلادة لتلبسه عهد التميميّ رسالة.ومن دون ذلك لن تكون الأيقونة الشقراء زلزلة عى جبروت الاحتلال الطاغوت.هم لديهم جدولًا لترويض المقاوم في السجن…وكلما أسمع ( تمديد أيام اعتقال ) عهد ؛ أعرف أنها تجاوزت الاختبار؛ الأوّلي والأوسط وهي الآن في الاختبارالأصعب الأخيـر.نسأل الله لها الثبات واليقين. أخطرما في قضية عهد التميميّ أنها كشفت زيف المنظمات الدولية المتحذلقة بحقوق الإنسان ؛ التي يخضع غالبيتها للقوى الدولية المخابراتية.فلم نرَ موقفًا عمليًا منها حتى الآن.لقد ذكّرتني عهد بالعلاقة المقدّسة بين فيضان نهرالنيل ورمي نـذرالعروس إنما هنا الحالة تحولت إلى سبيكة ذهب إبريز؛ لأنّ عهد عروس ؛ وفلسطين عروس ؛ والقدس عروس.فأنظرأيها النذرللفيضان المقدّس : هذه أم هذه أم هذه ؟ سيـّان يازمان. لا نريد ( استهلاك ) عهد وسط التبجيل والدعاية والاعجاب ؛ لأنّ الدرة الدان لا توجد إلا في أعماق قعرالبحران ؛ فوجب صقلها من دون مبالغة كي لا يطمع لصوص الحياة في سرقتها بعدما فشلوا في خنقها.وعلى الأرض السّلام ولعهـد المقام.