﻿الإصابة تحرم هجوم ساوثهامتون من جهود هدافه أوستن

لندن – رويترز: قال ماوريسيو بليغرينو مدرب ساوثهامتون إن مهاجم الفريق تشارلي اوستن سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل بعد إصابته بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية في التعادل 1-1أمام هدرسفيلد السبت الماضي في الدوري الانكليزي. وافتتح اوستن التسجيل لفريقه لكنه أصيب وخرج قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة. وسجل المهاجم المتألق 11 هدفا هذا الموسم، بينها خمسة في آخر سبع مباريات في الدوري ليصبح هداف الفريق. وعوقب اللاعب بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب مخالفة ضد حارس هدرسفيلد يوناس لوسل خلال المباراة ذاتها. وسيتنافس كل من شون لونغ، الذي لم يسجل أي هدف هذا الموسم، ومانولو غابياديني للعب بدلا من أوستن في هجوم الفريق.

فابيان يعود من الإصابة مع استئناف فرانكفورت التدريبات

برلين – د ب أ: عاد صانع الألعاب ماركو فابيان بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، ليشارك فريقه آينتراخت فرانكفورت الذي استأنف تدريباته أمس استعدادا للنصف الثاني من الموسم للدوري الألماني. ولم يشارك المكسيكي فابيان في أي مباراة حتى الآن في الموسم الجاري، حيث يغيب منذ فترة طويلة اثر خضوعه لجراحة في الظهر، كما عاد زميله لاعب الوسط الأسباني عمر ماسكاريل بعد تعافيه من جراحة في وتر أخيل. واجتمع 29 لاعبا بآينتراخت لاستئناف التدريبات تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش. كذلك استأنف أوغسبورغ وهانوفر التدريبات، بعد انتهاء فترة اجازة قصيرة، استعدادا لعودة منافسات البوندسليغا.

الدفاع الجديدي يشعل قمة الدوري المغربي بالفوز على أغادير

الرباط – الأناضول: أشعل الدفاع الحسني الجديدي، قمة الدوري المغربي، بإيقافه حسنية أغادير متصدر الترتيب. وتغلب الدفاع الحسني على ضيفه أغادير بهدف، في ختام الجولة الرابعة عشرة. وأحرز الهدف التنزاني سيمون مسوفا في الدقيقة 53. وتجمد رصيد حسنية أغادير عند 26 نقطة في المركز الاول، فيما ارتقى الدفاع الحسني الجديدي للمركز الثالث برصيد 23 نقطة، ويحتل اتحاد طنجة المركز الثاني برصيد 24 نقطة. ويحمل الوداد لقب الدوري.

المصري يهزم طنطا في مهرجان أهداف في الدوري

القاهرة – د ب أ: قدم المصري البورسعيدي وطنطا مهرجانا من تسعة أهداف في المباراة، التي انتهت بفوز المصري 6/3 ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري المصري. ورفع المصري رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق سبع نقاط خلف الإسماعيلي المتصدر، وبفارق الأهداف فقط خلف الأهلي الثاني، بينما تجمد رصيد طنطا عند 13 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير. وشهد الشوط الأول ثلاثة أهداف للمصري سجلها أحمد جمعة (الأول والثاني) ومحمد كوفي في الدقائق العاشرة و13 و23 وهدفين لطنطا سجلهما مصطفى محمد في الدقيقتين 21 و28 .وفي الشوط الثاني، أضاف المصري ثلاثة أهداف، سجلها أريستيد بانسيه ومحمد عبداللطيف وأحمد شكري في الدقائق 51 و60 و61، ثم ختم مصطفى محمد التسجيل بالهدف الثالث له ولفريقه طنطا في الدقيقة 81 .

الافريقي يتلقى هزيمة مفاجئة من قابس في الدوري التونسي

تونس – الأناضول: تلقى الإفريقي، هزيمة مفاجئة في الدوري التونسي، بعدما خسر من مضيفه مستقبل قابس بهدف نظيف في الجولة الرابعة عشرة. واستغل مستقبل قابس عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وتمكن لمجد عامر من تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 13. وتجمد رصيد الإفريقي عند 21 نقطة في المركز السادس ليتلقى الهزيمة الخامسة له في المسابقة، بينما ارتفع رصيد مستقبل قابس إلى 19 نقطة في المركز الثامن. ويتصدر الترجي برصيد 36 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الصفاقسي. وأسفرت بقية المباريات عن فوز الملعب التونسي على نجم المتلوي 4/2، وشبيبة القيروان على الملعب القابسي 2/0.

ترجي جرجيس يعلن انسحابه احتجاجا على التحكيم!

تونس – د ب أ: أعلن ترجي جرجيس المنافس بالدوري التونسي الممتاز انسحابه من مسابقة الدوري احتجاجا على أداء التحكيم. وذكرت إدارة النادي في بيان لها عقب اجتماع أعضائها إنها قررت الانسحاب من الدوري بعد «المهزلة التحكيمية» لحكم مباراته ضد ضيفه اتحاد بن قردان، يسري بوعلي. وكان بن قردان الذي يقبع في قاع الترتيب، سجل هدف التقدم في المباراة التي تقام ضمن الجولة الأولى من مرحلة الإياب، قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عبر ركلة جزاء احتج ضدها لاعبو جرجيس. وبعد تسجيل الركلة توقفت المباراة بسبب الاحتجاجات، فيما غادر لاعبو جرجيس الملعب. ولم يتم استئناف اللقاء. واتهم جرجيس أطرافا نافذة لم يسمها بالعمل على الإطاحة بالفريق وانزاله إلى الدرجة الثانية. ويحتل جرجيس المركز قبل الأخير بست نقاط متقدما بنقطتين فقط على بن قردان، بدون احتساب نقاط المباراة الاخيرة. ولم يعلن الاتحاد التونسي بعد قراراته بشأن المباراة.