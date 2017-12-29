﻿ كأس هوبمان: فيدرر يتطلع إلى انطلاقة قوية إلى جانب مواطنته الشابة بينشيتش

بيرث (أستراليا) – د ب أ: بعد أن أشعل الأجواء في نسخة عام 2017، وانتهى مشواره عند الدور قبل النهائي، يتطلع النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر إلى تحقيق نتائج أفضل، عندما يخوض منافسات كأس هوبمان لفرق التنس المختلطة التي تنطلق اليوم في مدينة بيرث الأسترالية.

وكان فيدرر شارك في كأس هوبمان إلى جانب مواطنته مارتينا هينغز في نسخة 2001، وبعد غياب 15 عاما، عاد للبطولة في نسخة 2017 ليمثل الفريق السويسري إلى جانب الشابة بليندا بينشيتش، وأشعل أجواء البطولة بشكل كبير حيث حققت مبارياته أرقاما قياسية في عدد الحضور. والآن يتأهب فيدرر للتعاون من جديد مع بينشيتش، حيث يستهل الفريق السويسري مشواره بمواجهة الفريق الياباني الذي يضم يويتشي سوجيتا وأوساكا ناومي، في البطولة التي تعد بمثابة انطلاقة للموسم الجديد ومرحلة استعدادية مهمة لفيدرر قبل بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم. وقال فيدرر الحائز على 19 لقبا في بطولات «غراند سلام»، إنه لن يدخر أي جهد عندما يستهل الفريق السويسري مواجهاته الثلاث في دور المجموعات، بلقاء الفريق الياباني. وتشكل النسخة الثلاثين من كأس هوبمان، البطولة الرسمية الوحيدة لفيدرر خلال فترة استعداداته النهائية لمشوار الدفاع عن لقب أستراليا المقتوحة، التي تنطلق في 15 كانون الثاني/يناير المقبل. وقال فيدرر: «أنا متحمس للغاية. وأشعر بإمكانية تقديم مشوار رائع هنا.» واضاف: «في الوقت ذاته أحاول الحفاظ على الهدوء قدر الإمكان، وأتمنى تقديم مستويات جيدة هنا والاستعداد جيدا للدفاع عن لقب أستراليا المفتوحة… قضيت فترة جيدة بعد نهاية الموسم، والآن أشعر بحال جيد.» وتابع: «كل شيء مخطط له بشكل جيد، جدول المباريات وأوقات النوم، يجب تطبيق كل شيئ طبقا لما هو مخطط له، من المفترض تفادي الوعكات الصحية أو أي شيء كهذا.» وقضى فيدرر، وهو أب لأربعة أبناء، بعض الوقت مع أسرته في استكشاف المعالم الطبيعية الجذابة في أستراليا، ولكن الانشغال بالملاعب لم يفارقه منذ وصوله. وتشكل الوتيرة الهادئة لبطولة كأس هوبمان، الشيء الذي يبحث عنه فيدرر بالتحديد، خلال استعداداته لأستراليا المفتوحة. وقال: «بعد خوض مباراة الجولة الأولى، يأتي يومان من الراحة، ثم بعدها مباراة أخرى ثم يوم راحة. ثم يسبق الدور النهائي يوم راحة آخر، في حالة التأهل… كذلك نظام البطولة يجعلك تشعر في كل مباراة وكأنها الأولى.» وتابع: «لست قلقا، وإنما سعيد بمشاركتي هنا، أود خوض مباريات تنافسية ولدخول الأجواء قبل أستراليا المفتوحة.» وفي الوقت الذي يتسلح فيه فيدرر بلياقته وجاهزيته في الوقت الحالي، يعاني عدد من منافسيه من إصابات ومشاكل بدنية مختلفة منذ أواخر موسم 2017 .فلا تزال الشكوك تحوم حول حالة نادال، حيث لم تتضح الرؤية بشأن مشاركته في ملبورن بعدما تسببت إصابته في الركبة اليمنى في انسحابه من بطولتين مبكرتين في الموسم الجديد. كذلك خضع البريطاني آندي موراي لاختبارات في أبوظبي للوقوف على مدى تعافيه من إصابته في أعلى الفخذ، حاله كحال النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.