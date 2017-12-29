﻿الفيفا يجمد بحث اعتماد كأس الخليج ضمن بطولاته بسبب التحريض ضد منتخب قطر

زيوريخ – «القدس العربي»: كشف موقع رياضي عالمي عن تجميد لجنة مختصة من الفيفا بحث اقتراح كان مقررا تقديمه إلى لجنة المسابقات في الاتحاد لاعتماد بطولة كأس الخليج ضمن لائحة المسابقات الدولية.

وقال موقع (PLAYS Report SPORTS) الناطق بالإنكليزية إن لجنة الفيفا «صدمت» من واقع بطولة كأس الخليج الجارية حاليا في الكويت، وتحول البطولة إلى منصة للعنصرية والكراهية والتفريق بما يخالف مبادئ كرة القدم والاتحاد الدولي. وذكر الموقع أن لجنة الفيفا أرسلت وفدا يمثلها إلى الكويت لمراقبة مجريات البطولة عن كثب، بحيث رصد «وتيرة صادمة» للتحريض ضد منتخب قطر على خلفية أزمة الخليج المستمرة منذ ستة شهور. وحضر افتتاح الدورة سانجيوفان بالاسينجام المدير المسؤول عن اتحادات آسيا وأقيانوسيا في الفيفا. وبحسب الموقع العالمي فإن لجنة الفيفا تلقت خطابا من منظمة مراقبة أخلاقيات ولوائح الفيفا (فيفا ووتش) ومقرها زيوريخ يرصد ما وقفت عليه من حدة التحريضات ومخالفات أخلاقيات الاتحاد الدولي وبطولاته. وقدم خطاب «فيفا ووتش» دلائل على تعرض لاعبي المنتخب القطري إلى تحريض وهجوم من دول الإمارات والسعودية والبحرين ميدانيا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة السخرية منهم والنيل من معنوياتهم. وعليه توصلت لجنة الفيفا إلى أنها ستمتنع عن أي موقف إيجابي بشأن دعم إمكانية الاعتراف الرسمي بكأس الخليج لتكون بطولة رسمية تستحق الإدراج في «الروزنامة» الدولية. وأكد الموقع أن موقف الفيفا العام من كأس الخليج سلبي بالنظر إلى ما تقدم من معطيات وفي ضوء مبادئ الفيفا القائمة على الشغف وحب اللعبة والتقريب بين الشعوب بدون السماح بأي خلط سياسي بالتنافس الرياضي.

ويشار إلى أن كأس الخليج الجارية هي الرقم 23 وكانت أول بطولة أقيمت في العام 1970 في البحرين بحيث بدأت بأربعة فرق ثم توالت فرق الخليج للانضمام لتصل إلى ثمانية منتخبات حاليا. وعانت البطولات تأثرا تاريخيا بالخلاف السياسية بين دولها مثل استبعاد منتخب العراق بعد الحرب الخليجية الثانية في 1990 وانقطاعه عن المشاركة حتى النسخة السابعة عشرة عام 2004.