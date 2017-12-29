﻿خليجي 23: العراق والبحرين يتأهلان إلى الدور قبل النهائي على حساب قطر واليمن

الكويت – د ب أ: حسم العراق والبحرين تأهلهما للدور قبل النهائي لكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، فيما ودع منتخبا قطر واليمن البطولة.

وتغلب المنتخب العراقي على نظيره اليمني 3/صفر، فيما تعادل البحرين مع قطر 1/1 في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية. وفي المباراة الأولى، اكتسح المنتخب العراقي نظيره اليمني. وسجل الأهداف علي فيصل في الدقيقة 54 وعلي عطية في الدقيقة 64 من ركلة جزاء ومهدي شلتاغ في الدقيقة 80. ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة، فيما ظل المنتخب اليمني بلا نقاط في المركز الرابع الاخير. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره الإماراتي، الثاني في المجموعة الأولى، في الدور قبل النهائي. وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب البحريني مع نظيره القطري. وتقدم المنتخب القطري بهدف سجله حسن الهيدوس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل علي جعفر مدن في الدقيقة 57. وانهى المنتخب القطري المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد احمد فتحي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد المنتخب القطري عند ثلاث نقاط في المركز الثالث. ومن المقرر ان يلتقي المنتخب البحريني مع نظيره العماني، متصدر المجموعة الأولى، في الدور قبل النهائي.