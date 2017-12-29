﻿الدوري الفرنسي: سان جيرمان مهتم بضم فيلايني الصيف المقبل

باريس – رويترز: ذكرت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية إن باريس سان جيرمان أبدى رغبته في ضم مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب البلجيكي مع ناديه الانكليزي الصيف المقبل لكنه لم يتوصل بعد إلى أي اتفاق لتمديد العقد. وسيصبح حرا ويمكنه التوقيع لفريق آخر اعتبارا من الأول من الشهر المقبل. وانضم سان جيرمان لبشكتاش وغلطة سراي التركيين اللذين أبديا رغبتهما في ضم اللاعب البالغ 30 عاما. كما أبدى ناد صيني رغبته في التعاقد مع اللاعب. وكان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب يونايتد أعرب عن مخاوفه من احتمال رحيل فيلايني بعدما تعرض لانتقادات من الجماهير بسبب أدائه المتذبذب منذ انضمامه من إيفرتون في 2013. ومدد يونايتد عقد اللاعب لعام واحد في بداية العام الحالي. ويسعى سان جيرمان لإبرام صفقات انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لضم اللاعب، لوجود قواعد اللعب المالي النظيف إضافة لإبرامه صفقة قياسية لضم نيمار من برشلونة الصيف الماضي إضافة لكيليان مبابي. وغاب فيلايني بسبب إصابة في الركبة.