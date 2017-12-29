﻿ليفربول يدافع عن القيمة الكبيرة لصفقة التعاقد مع فان دايك

لندن – د ب أ: دافع يورغن كلوب مدرب ليفربول عن قرار ناديه بدفع 75 مليون جنيه استرليني (100 مليون دولار) من اجل التعاقد مع فيرجيل فان دايك مدافع ساوثهامبتون.

وسيصبح فان دايك رسميا لاعبا في ليفربول بداية من أول كانون الثاني/يناير المقبل في صفقة جعلته أغلى مدافع في العالم. وكان كلوب انتقد مانشستر يونايتد لدفع 89 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع بول بوغبا، ولكنه قال إن ليفربول ببساطة دفع المطلوب من أجل الحصول على خدمات اللاعب. وقال كلوب: «الامر منوط بالحاجة والفرصة». وأضاف: «إذا كنت تريد التعاقد مع لاعب فآخر شيء أفكر فيه، هو سعره، ليس هذا لأنني ألقي الأموال في كل مكان، بل لأنني بحاجة للاعب. ليس هذا أمرا جيدا ولكن هذا هو السوق. يجب أن نتأقلم». وسارع جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في تذكير كلوب بتصريحاته حول بول بوغبا، ولكنه قال أن السوق تقود الأسعار للارتفاع. وقال مورينيو: «في الواقع إذا كانوا يعتقدون أن اللاعب مناسب لهم، عليهم دفع مثل هذه الأموال، أما إذا لم تكن لديهم هذه الاموال فلن يكون بوسعهم امتلاك اللاعب، لان هذه هي طريقة السوق الآن». وأضاف: «فان دايك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم. هل كان أفضل من باولو مالديني أو ريو فيرديناند؟ لا يمكنك قول هذا، إنها فقط طريقة السوق، تدفع أو لا تدفع». وتابع: «لا يوجد انتقاد على الإطلاق على ما فعله ليفربول. إنها فقط طريقة السوق». ولكن جوسيب غوارديولا أكد أن ليفربول تعاقد مع لاعب يمكن أن يكون بارزا. وقال: «تعاقد ليفربول مع لاعب مذهل. فان دايك مدافع جيد للغاية. إذا قدم مستوى عال في ست سنوات ستكون صفقة رخيصة، إذا لعب بمستوى ضعيف، ستكون صفقة باهظة».