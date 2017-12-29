﻿الدوري الانكليزي: ثنائية لسانشيز في انتصار أرسنال… ومانشستر سيتي يتطلع إلى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية

لندن – رويترز: احتفل آرسين فينغر بانجاز آخر في مسيرته بالدوري الانكليزي بعدما سجل مهاجمه اليكسيس سانشيز هدفين ليقود ارسنال للفوز على كريستال بالاس 3-2 في لقاء مثير قبل بدء المرحلة الحادية والعشرين والاخير في العام الجاري.

وفي أمسية عادل فيها الرقم القياسي المسجل باسم اليكس فيرغسون، المدرب السابق لمانشستر يونايتد بالإشراف على تدريب الفريق في 810 مباريات في الدوري الممتاز، شاهد فينغر لاعبه سانشيز المتألق وهو يقلب الطاولة في مباراة مثيرة بفضل هدفين رائعين في غضون أربع دقائق من الشوط الثاني. ومنح شكودران مصطفي الفريق الزائر تقدما مستحقا عقب 25 دقيقة لكن ارسنال تحسر على مجموعة من الفرص السهلة التي أهدرها في الشوط الأول مع معادلة بالاس للنتيجة مع بداية الشوط الثاني بهدف لاندروس تاونسند عقب مجهود كبير. واستعرض سانشيز، الذي يبدو مستقبله مع ارسنال غير واضح، مهاراته المميزة بتسديدة خاطفة وقوية في الدقيقة 62 ثم بإنهاء رائع لتمريرة بينية طويلة من جاك ويلشير. ورغم أن جيمس تومكينز ضمن إضفاء المزيد من الإثارة على نهاية اللقاء بهدف من ضربة رأس قبل النهاية، فان الانتصار أبقى ارسنال في المركز السادس بالدوري لكنه رفع رصيده إلى 37 نقطة وهو رصيد توتنهام، ليبتعد بفارق نقطة واحدة عن المربع الذهبي. ويحتل بالاس، الذي خسر لأول مرة في تسع مباريات بالدوري هذا الموسم، المركز 16 برصيد 18 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة فوق منطقة الهبوط.

وبين توديع العام الحالي واستقبال العام الجديد، يمكن لمانشستر سيتي أن يحطم عددا آخر من الأرقام القياسية في الدوري، إذا فاز على مضيفه بالاس غدا الأحد في الجولة الحادية والعشرين. وكان الفوز، الذي حققه السيتي على نيوكاسل 1/صفر الأربعاء الماضي، منح الفريق الصدارة بفارق مذهل، وصل إلى 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه، هو أكبر فارق في تاريخ الدوري الممتاز خلال فترة أعياد الميلاد (الكريسماس). هذا الفوز لم يمدد سلسلة انتصارات الفريق إلى 18 مباراة فحسب، بل أيضا منح الفريق انتصاره الحادي عشر خارج أرضه، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم تشلسي في 2008. وقال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا: «عندما تفوز بـ18 مباراة على التوالي، يجب أن تتوقع أن تفعل الفرق كل ما يطلبه الأمر لإيقافك. يجب أن نواصل العمل بنفس الطريقة التي بدأنا بها الموسم. لم نفز باللقب بعد، ما زال الأمر غير محسوم». ويختتم السيتي برنامج المباريات المزدحم، بسبب فترة الإجازات، بمواجهة بالاس يوم الأحد ثم يستضيف واتفورد يوم الثلاثاء المقبل. فوز السيتي بمباراة كريستال بالاس لن تجعل الفريق يحقق رقما قياسيا لعدد الفوز بالمباريات خارج الأرض على التوالي فحسب، بل أيضا سيجعل الفريق يحقق انتصاره الـ19 على التوالي ويعادل الرقم القياسي المسجل باسم بايرن ميونيخ، أثناء الفترة التي تولي فيها غوارديولا تدريب الفريق خلال موسم 2013/2014. ولا يوجد فريق في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وهي الانكليزي والألماني والإيطالي والإسباني والفرنسي، تمكن من الفوز بأكثر من 19 مباراة. وبينما تكون الأرقام القياسية شيئا رائعا، إلا أنها لا تقارن بالجائزة النهائية بالتتويج بلقب الدوري، وفقا لما قاله رحيم ستيرلنغ. وقال اللاعب عقب تسجيل هدف الفوز على نيوكاسل: «لا أحد يفكر في الأرقام القياسية. بالطبع، إنه شيء رائع أن يتواجد هذا في سيرتك الشخصية، ولكن في النهاية تريد مواصلة الانتصارات والحصول على النقاط الثلاث. هذا هو الأهم». ومع اقتراب حسم اللقب، تشتعل المنافسة على احتلال المراكز الأربعة الأولى، والتأهل لدوري أبطال أوروبا. ويملك مانشستر يونايتد، الثاني برصيد 43 نقطة، وتشلسي، الثالث برصيد 42 نقطة، فرصة للمناورة عن الفرق الأربعة الأخرى التي تنافس على احتلال المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، وهي ليفربول وتوتنهام وأرسنال وبيرنلي، خاصة وأن هناك خمس نقاط تفصل بين بيرنلي السابع وليفربول الرابع.

ويواجه ليفربول، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 38 نقطة، أصعب اختبار بين الفرق المتنافسة، حيث يستضيف ليستر قبل أن يحل ضيفا على بيرنلي، الذي يلتقي قبله بهدرسفيلد. ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره ساوثهامبتون ثم يلتقي بعد ذلك بإيفرتون، بينما يلعب تشلسي مع ستوك قبل أن يتوجه لمواجهة أرسنال. ويلعب أيضا توتنهام مع فرق تصارع الهبوط حيث يلتقي مع سوانزي الاخير، وبعد ذلك يواجه وستهام الرابع من القاع. هاتان المباراتان يمكنهما أن يقدما فرصة لهاري كاين للاستمرار في مستواه الجيد، بعدما سجل رقما قياسيا باسمه من حيث عدد الأهداف المسجلة هذا العالم بعدما سجل 39 هدفا. وقال كاين بعد تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) للمرة الثانية على التوالي في مباراة ساوثهامبتون الثلاثاء الماضي: «كان من المهم انهاء العام بشكل قوي، وفعلنا ذلك ونتمنى أن تكون 2018 افضل بكثير.سندخل الفترة المزدحمة الأخرى بثقة كبيرة». وفي أسفل الترتيب، تفصل بين ساوثهامبتون الرابع عشر وبين سوانزي الأخير ست نقاط فقط، ولكن مباراة واحدة فقط تجمع بين فريقين يصارعان الهبوط. وهذا سيكون في اليوم الأول من العام الجديد، عندما يحل وست بروميتش البيون، الذي لم يفز في 18 مباراة، ضيفا على وستهام، الذي يحتل المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة فقط عن المراكز المهددة بالهبوط.