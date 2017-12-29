﻿تانيا قسيس تغني للقدس: عيناك لا تنام… ترفضين الانحناء

بيروت – «القدس العربي» : لم تغفل السوبرانو اللبنانية تانيا قسيس عن توجيه تحية خاصة إلى مدينة القدس على طريقتها في الاحتفالات، التي أحيتها لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة في كلّ من مدينة طرابلس في شمال لبنان وصيدا في الجنوب ايماناً منها بنشر رسالة سلام وتعايش مشترك.

وقد أطلقت قسيس في حفل ميلادي مميّز في كاتدرائية مار نقولا في صيدا برعاية جمعية «روتاري صيدا كلوب» أغنية بعنوان «يا قدس» أهدتها لمدينة القدس، بحضور الرئيس فؤاد السنيورة وعقيلته والنائبة بهية الحريري وفعاليات المنطقة الرسمية والدينية، حظيت باعجاب الحضور، الذي تفاعل معها للغاية لما تضمنته من كلمات ومعاني تجسّد حقيقة هذه المدينة المقّدسة التي أكدت أنها حاضنة الإنسان، كما ورد في كلمات الأغنية وهي من ألحانها ومن كلمات نادين غسان نصار، والتي نوردها كما يلي: «يا أرض الأنبياء، تشتاقين للسلام، عيناك لا تنام، ترفضين الانحناء. يا قدس انتي فينا، يا قدس نحن هنا. أنت موطن الأديان، أنت حاضنة الإنسان!».

ومن المقرّر أن تصوّر قسيس أغنية «يا قدس»على طريقة الفيديو كليب كهدية خاصة منها إلى مدينة السلام، وهي ستضمّ هذه الأغنية إلى ألبومها الغنائي الجديد الذي تعمل عليه وهو من انتاجها الخاص تمهيداً لاطلاقه مطلع الصيف المقبل وهو سيضّم ما بين 8 إلى 12 أغنية منها أغان جديدة، ومنها سبق واصدرتها كأغان منفردة، ومنها: «وطني حبيبي»، من كلمات وألحان مروان خوري، «درب المجد» كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان وتوزيع ميشال فاضل و»الأرض للجميع» التي أطلقتها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة بيروت وهي من كلمات فادي الراعي وألحان ميشال فاضل وهي أغنية تتمحور حول تعزيز المثل الإنسانية ومناهضة العنف والحروب والعمل من أجل إحقاق السلام والأمن، وإنهاء الفقر.