﻿«إشعال النار» أحد مهام رجال الإطفاء!

جناق قلعة ـ الأناضول: ليس لإخماد النيران بل لإشعالها، هذا كان هدف طاقم إطفاء في ولاية جناق قلعة التركية، بعد اتصال مسن معهم وطلب مساعدتهم من أجل إيقاد مدفأته بعد فشله في ذلك مرارا.

والمسن ظفر يغيت (81 عامًا) القاطن في قرية «كوزال يالي» في الولاية، أراد إشعال مدفأته للحصول على القليل من الدفء من جراء الجو البارد.

وطلب المساعدة من طواقم إطفاء بلدية جناق قلعة بعد فشله في إيقاد مدفأته، والتي لبّت نداءه وأشعلتها، كما أظهرت له كيفية القيام بذلك.

وأعرب يغيت الذي يعيش برفقة قطط وكلاب يعتني بها في منزله، عن شكره لرجال الإطفاء الذين لم يتركوه ضحية للبرد.

وفي تصريح صحافي، أوضح مدير الإطفاء أولجاي رونا، أن الرجل اتصل معهم قائلا «أبنائي إنني أعاني صعوبة في إشعال مدفأتي وأنا في الـ 81 من عمري، فهلّا قدمتم المساعدة لي».

وأكد أنهم لم يتجاهلوا الاتصال وانتقلوا فورًا إلى منزل يغيت.

وقال رونا: «طبعًا نحن معروفون بأننا نطفئ دائمًا، ولكن زملائي هنا استغربوا عندما عرفوا بأمر الاتصال وقلت لهم؛ إننا دائمًا نطفئ، فلنوقد هذه المرة».