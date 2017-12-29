﻿إلزام مدير «آبل» باستخدام طائرة خاصة لكل تنقلاته

سان فرانسيسكوـ أ ف ب: يضطر تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة «آبل» الذي كسب هذه السنة أكثر من 100 مليون دولار، للتنقل بوساطة طائرة خاصة لدواع أمنية، وفق ما أوضحت المجموعة في مستندات مقدمة لسلطات الإشراف على البورصة.

وأوضحت الشركة التي تتخذ في كوبرتينو (كاليفورنيا) مقرا لها أن «الأمن الشخصي لموظفينا هو في قلب اعتبارات آبل وأصحاب الأسهم فيها. ونحن لا نعتبر أن التدابير الأمنية المقدمة لموظفينا هي امتياز شخصي بل إنها بالأحرى نفقات ضرورية ومعقولة تصب في مصلحة آبل».

وأفادت الشركة بأن «مجلس الإدارة يوصي بأن يستخدم تيم كوك طائرة خاصة لكل تنقلاته الشخصية والمهنية كتدبير إضافي. وقد طبقت هذه السياسة في عام 2017 حفاظا على أمن السيد كوك … ومهامه العامة بصفته المدير التنفيذي للشركة».

وحسب المستندات التي قدمت لهيئة الأسواق المالية (اس اي سي) كلّف هذا التدبير وحده «آبل» هذه السنة أكثر من 93 ألف دولارعلما أن النفقات المخصصة لتأمين حماية السيد كوك تخطت 224 ألف دولار.

وقد تلقى حسب هذه المستندات، ما مجموعه 102 مليون دولار، فقد بلغ راتبه 3 ملايين في حين حصل على علاوة بقيمة 9.3 مليون دولار وباتت قيمة أسهمه في الشركة توازي 89.2 مليون دولار.

وتشكل «آبل» أكبر رسملة في البورصة على الصعيد العالمي مع قيمة مقدرة بنحو 900 مليار دولار ويبلغ رقم أعمالها السنوي 230 مليارا. ويديرها تيم كوك منذ عام 2011 بعد استقالة مؤسسها ستيف جوبز ووفاته.