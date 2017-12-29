﻿«منزل جميل» التونسية تشيد نصبا تذكاريا لعمال النظافة

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان : قامت السلطات المحلية في إحدى المدن التونسية بتشييد نصب تذكاري لعمال النظافة في خطوة لقيت إشادة كبيرة داخل البلاد.

وشيدت بلدية مدينة «منزل جميل» التابعة لولاية بنزرت (شمال) نصبا تذكاريا لعمال النظافة محاولة للإشادة بجهودهم الكبيرة في الحفاظ على نظافة المدينة تزامنا مع الذكرى الستين لتأسيس البلدية المذكورة. وقال والي بنزرت محمد قويدر إن السلطات المحلية في منزل جميل حرصت على تشييد النصب المذكور «من أجل جمع الاسم على المسمى (منزل جميل) وتكريم شريحة مهنية نعتز بها كسلطات جهوية ونجتهد في إعلاء شأنها من حيث تحسين ظروف عملها وظروفهم الاجتماعية». ولقيت الخطوة إشادة كبيرة داخل البلاد، حيث كتب السياسي هشام عجبوني «نصب تذكاري تكريما لعمال النظافة! بادرة طيبة وجميلة من بلديّة منزل جميل» فيما اعتبر أحد النشطاء أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لترسيخ مبدأ اللامركزية وتأكيد قدرة الجهات على إدارة شؤونها بمفردها، وأضاف آخر « من الأفضل ان يتم تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية لأن أغلب العمال لا يمتلكون تغطية إجتماعية برغم أنهم يشتغلون منذ سنوات».