بدعوة من مدريد.. برلمان كتالونيا ينعقد في 17 يناير المقبل

مدريد: دعا رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي، الجمعة، أعضاء برلمان إقليم كتالونيا، ذاتي الحكم، إلى عقد جلستهم الأولى في 17 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال راخوي في تصريحات نقلتها وكالة “أسوشيتيد برس″ الأمريكية، إنه “يأمل أن لا تجدد الحكومة الجديدة في إقليم كتالونيا المضطرب الدعوة إلى الانفصال عن إسبانيا”. كما اعتبر أن محاولة الانفصال السابقة “أججت أزمة سياسية حقيقية في الإقليم”.

جاءت تصريحات راخوي بعد الإعلان الخميس الماضي، عن فوز الأحزاب الانفصالية في الإقليم بأغلبية برلمانية قد تمكنها من تشكيل الحكومة.

وخلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، سيختار النواب رئيسهم، الذي سيطالب في وقت لاحق مرشحا بتولي مسؤولية تشكيل الحكومة، بحسب المصدر ذاته. وسيظل الإقليم ذاتي الحكم تحت سيطرة السلطات المركزية في مدريد حتى اختيار رئيسا وحكومة له. غيّر أنه ليس مستبعدا سيطرة راخوى على الإقليم مرة أخرى، حال لزم الأمر، وفق ما أفادت “أسوشيتيد برس″.

يشار أن الانتخابات البرلمانية جرت في أعقاب قرار الحكومة الإسبانية تعليق الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، وإقالة حكومته وحل برلمانه.

واندلعت أزمة بين حكومتي مدريد وكتالونيا، في أعقاب تنظيم استفتاء في الإقليم، مطلع أكتوبر/ تشيرن الأول الماضي، للانفصال عن إسبانيا، وهو ما حظرت تنظيمه المحكمة الدستورية الإسبانية.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أمرت المحكمة العليا الإسبانية بحبس 8 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، تمهيدًا لمحاكمتهم، بتهم “التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة”.

وأصدر القضاء الإسباني مذكرة اعتقال وتفتيش دولية بحق الرئيس السابق للإقليم كارلس بيغديمونت، الذي غادر كتالونيا إلى بلجيكا. كما أصدر أوامر مماثلة بحق أربعة أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة يرافقون بيغديمونت في بروكسل، وسلموا أنفسهم للشرطة البلجيكية، وقضت محكمة بلجيكية مؤخراً، بالإفراج المشروط عنهم.

(الأناضول)