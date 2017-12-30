تشديد الأمن في الولايات المتحدة قبيل احتفالات العام الجديد

لوس انجليس: تعهدت إدارات الشرطة في الولايات المتحدة بتشديد الإجراءات الأمنية قبيل احتفالات العام الجديد.

وذكرت ادارة شرطة مدينة نيويورك انها ستعزز الأمن فى مكان الاحتفالات ليلة الاحد.

وقالت الإدارة على موقعها على شبكة الانترنت “شرطة نيويورك وشركاؤها المكلفون بانفاذ القانون سيزيدون عدد مراكز المراقبة فى جميع انحاء تايمز سكوير من اجل المراقبة الاستباقية “.

يذكر ان الاجراءات الامنية المشددة تأتي في أعقاب مذبحة الأول من تشرين أول / أكتوبر فى لاس فيجاس بولاية نيفادا حيث قتل مسلح يطلق النار من مسافة بعيدة من نافذة فندق فى الطابق الـ 32 اكثر من 50 شخصا فى مهرجان موسيقى.

وقال جيمس اونيل مفوض شرطة نيويورك إنه “لا توجد حاليا تهديدات مباشرة وذات مصداقية لمدينة نيويورك أو لميدان تايمز سكوير”.

وفى لاس فيغاس، تقوم الشرطة بنشر فرق رصد وقناصة على الأسطح خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة على شريط لاس الشهير، حسبما اعلن قائد الشرطة جو لومباردو هذا الاسبوع.

وسيتواجد أكثر من 300 من اعضاء الحرس الوطنى و1500 من عناصر الشرطة فى لاس فيجاس.

وفي لوس انجليس، سيكون إطلاق الألعاب النارية وإطلاق النار للاحتفال غير قانوني في جميع أنحاء المدينة، حسبما ذكرت إدارة شرطة لوس انجليس يوم الجمعة، وشجعت المواطنين بدلا من ذلك على حضور الألعاب النارية العامة. (د ب أ)