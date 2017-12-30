تدريبات القاذفات الروسية تدفع أستراليا لإعلان حالة التأهب الدفاعية

سيدني: دفعت تدريبات قامت بها قاذفات روسية فى جنوب المحيط الهادئ القوات الأسترالية إلى إعلان حالة التأهب الدفاعية فى وقت سابق من هذا الشهر، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية السبت.

وذكرت الهيئة أن عناصر الدفاع فى مدينة داروين بشمال أستراليا وضعوا “على أهبة الاستعداد” لأن القاذفات الروسية أجرت تدريبات ملاحية إنطلاقا من قاعدة عسكرية اندونيسية ولكنها لم تدخل المجال الجوى الاسترالى.

وأضافت الهيئة أن القوات الجوية الأسترالية الملكية فى داروين وضعت فى حالة تأهب قصوى “لفترة قصيرة” بينما تمركز أكثر من 100 من الجنود الروس وعدد من الطائرات فى قاعدة بياك الجوية فى مقاطعة بابوا الشرقية باندونيسيا.

وخلال عملية التوقف التى استمرت خمسة أيام اعتبارا من 4 كانون أول/ ديسمبر، قامت اثنتان من قاذفات القنابل النووية الروسية من طراز “تو 95- ” بأول دورية فوق منطقة جنوب المحيط الهادىء، مما اثار مخاوف من قيامهما بجمع معلومات استخبارية مهمة. (د ب أ)