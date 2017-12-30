المغرب.. تفكيك شبكة متخصصة بالهجرة السرية إلى أوروبا عبر ليبيا

الرباط: فككت السلطات المغربية شبكة يشتبه “في تخصصها في الهجرة السرية إلى أوروبا عبر ليبيا، واحتجاز المرشحين للهجرة السرية”.

وقال بيان للدرك الملكي (شرطة الأرياف )، نشرته الوكالة الرسمية ليلة الجمعة، إنه “تمكن من تفكيك عصابة متخصصة في الهجرة السرية إلى أوروبا عبر ليبيا، واحتجاز المرشحين للهجرة السرية، والابتزاز والمعاملات المالية غير المشروعة وتبييض الأموال”.

وأوضح البيان أن “هذه العملية، التي تدخل في إطار محاربة الجريمة، انطلقت في سبتمبر من السنة الجارية بعد توقيف الدرك الملكي بمدينة بني ملال لاثنين من منظمي الهجرة السرية”.

ولفت البيان إلى أن “التحقيقات التي تمت مباشرتها كشفت عن تورط شبكة مهمة على الصعيدين الوطني والدولي”.

وأضاف أنه “تم توقيف خمسة أفراد من بينهم شخص لعب دور الوسيط بين المنظمين الرئيسيين ومرشحي الهجرة السرية”.

واعتبر البيان أن “النيابة العامة أمرت بوضع جميع المشتبه فيهم رهن الاعتقال وحجز المبالغ المالية، إلى جانب فتح مسطرة تتعلق بتهمة تبييض الأموال”. (الأناضول)