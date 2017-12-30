استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في غزة

غزة: استشهد، صباح السبت، فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة الجمعة.

وفي تصريح للأناضول، قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع، إن “الفلسطيني جمال محمد مصلح (20عاما) استشهد بعد تعرضه لإصابة في الصدر برصاص الجيش الإسرائيلي، على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة امس″.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، ردًا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، وإيعازه بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة. (الأناضول)