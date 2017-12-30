ثلاث منظمات أممية تدعو للوقف الفوري للقتال في اليمن

نيويورك: دعت ثلاث منظمات أممية، السبت، جميع أطراف الصراع في اليمن إلى الوقف الفوري للقتال والوصول الإنساني العاجل لجميع المدنيين، منوهة أن 75% من سكان اليمن باتوا في حاجة ماسة للمساعدة ألإنسانية.

وقالت المنظمات الثلاث “منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة، ومنظمة الصحة وبرنامج الغذاء العالمي)، في بيان، إن الصراع في اليمن “خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم.. حيث يحتاج نحو 75% من السكان إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، بما في ذلك 11.3 مليون طفل لا يستطيعون البقاء بدونها”.

وأضافت أن “ما لا يقل عن 60% من اليمنيين يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي و 16 مليون شخص لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية المناسبة”.

وذكر البيان أنه “بعد مرور ألف يوم من اندلاع الحرب بات 75% من السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة”.

وأشار أن “القيود المفروضة (من قبل قوات التحالف) على واردات الوقود تسببت في مضاعفة أسعار الديزل، ما هدد إمكانية الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الطبية العاجلة”.

كما حذر من مخاطر “وجود عدد كبير جدا من المستشفيات التي تفتقر إلى وقود للمولدات كما أن محطات ضخ المياه التي تخدم أكثر من 3 ملايين شخص تعاني من نقص شديد للوقود في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المياه المنقولة بالشاحنات إلى ستة أضعاف”.

وذكرت المنظمات الثللاث أن “المياه الصالحة للشرب، أصبحت الآن عزيزة علي أكثر من ثلثي اليمنيين الذين يعيشون في فقر مدقع. وكل هذا يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى احتواء تفشي الخناق والكوليرا والإسهال المائي الحاد”.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015 تقود السعودية تحالفًا عسكريًا عربيًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014. (الأناضول)