أهم الأحداث التي شهدتها فلسطين خلال 2017

غزة- نور أبو عيشة: شهد في قطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس) خلال 2017، أحداثاً حافلة وصفها مراقبون بـ”الساخنة” تارة، وبـ”المهمة التي لها ما بعدها” تارة أخرى.

وعصفت بالقضية الفلسطينية حالة من التقلّبات، وصلت حتّى نهاية العام، إلى “إنهاء حالة الانقسام” على المستوى الداخلي الفلسطيني، وأما على المستوى الدولي فتُنذر الأحداث السياسية الحاصلة بـ”توقف عملية التسوية (السلام) حتّى إشعار آخر”.

كما خاض الفلسطينيون خلال عام 2017 هبَّتيْن شعبيّتْين، انحصرت الأولى في مدينة القدس ومحيطها احتجاجا على السياسات الإسرائيلية المتبّعة في المدينة، وأما الثانية- والتي لا زالت مستمرة ومتجددة- فقد اندلعت ضد الاعتراف الأمريكي بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

وحول بقيّة الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، ترصد وكالة “الأناضول”، فيما يلي أبرزها:

**فبراير/شباط

- 3 فبراير/ شباط، بدء الانتخابات الداخلية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″.

- 6 فبراير/ شباط، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي نهائيا، على قانون “التسوية”، الساعي إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في الضفة الغربية المحتلة، إذ يتيح مصادرة أراض فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

كما يمنع القانون المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك المستوطنات العشوائية المقامة على تلك الأراضي، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

- 12فبراير/ شباط، اعتقال السلطات الإسرائيلية محمد مرتجي، ممثل وكالة التنسيق والتعاون التركية (تيكا) في قطاع غزة، أثناء مغادرته القطاع إلى تركيا بعد حصوله على تصريح مغادرة (من السلطات الإسرائيلية المختصة).

- 13 فبراير/ شباط، فوز يحيى السنوار، برئاسة حركة “حماس″ في قطاع غزة، خلفاً لرئيسها السابق إسماعيل هنية.

**مارس/ آذار

- 23 مارس/ آذار، إعلان حركة “حماس″ تشكيل اللجنة الإدارية، للإدارة المؤسسات الحكومية وشؤون قطاع غزة، في ظل ما قالت آنذاك، إنه تقصير من الحكومة الفلسطينية في إدارة شؤونه.

- 24 مارس/ آذار، مقتل القائد في كتائب عز الدين القسام “مازن فقهاء”، برصاص أًطلق من سلاح “كاتم صوت”، في حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

وكشفت وزارة الداخلية الفلسطينية عن تورط متخابرين فلسطينيين في قتله، يعلمون لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.

**إبريل/ نيسان

خلال هذا الشهر كشفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ عن تقديم قطر مبادرة جديدة، لإتمام المصالحة مع حركة فتح، تتضمن تصورات لحل المسائل العالقة بين الطرفين، دون أن تحدد توقيت طرح المبادرة من قبل الدوحة، لكن لم يكتب لها النجاح.

ومطلع إبريل/ نيسان أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه بصدد تنفيذ “خطوات غير مسبوقة” بغرض “إجبار” حركة حماس على إنهاء الانقسام، وتسليم إدارة قطاع غزة، لحكومة التوافق الفلسطينية (برئاسة رامي الحمدلله).

وشملت تلك الإجراءات: تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بنسبة 30%، وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.

**مايو/ أيار

مطلع هذا الشهر، أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، خالد مشعل، من الدوحة، وثيقة الحركة السياسية الجديدة.

وفي 6 مايو/ أيار، فاز إسماعيل هنية، برئاسة المكتب السياسي الجديد للحركة، خلفاً لمشعل، بعد انتخابات “حماس″ الداخلية.

والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في 23 مايو/ أيار بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة بيت لحم، في إطار جولة أجراها الأخير في منطقة الشرق الأوسط.

**يونيو/ حزيران

- 4 يونيو/ حزيران، أول زيارة خارجية يجريها رئيس حركة “حماس″ بغزة، يحيى السنوار، وكانت لمصر.

إذ كانت تلك الجولة، بداية لتحسّن العلاقة بين الطرفين، عقب التوتر الذي شاب تلك العلاقة، عقب الإطاحة، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

كما قال قال مسؤولون في الحركة إنه التقى خلال الزيارة القيادي المفصول من حركة فتح “محمد دحلان”، وتوصل الطرفان إلى تفاهمات ثنائية لتخفيف المعاناة الإنسانية بغزة.

· 11 يونيو/ حزيران، موافقة الحكومة الإسرائيلية، على خفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، بعد قرار السلطة الفلسطينية بتخفيض مدفوعاتها الشهرية المخصصة لدفع فواتير إمدادات الكهرباء من إسرائيل بنسبة 30%.

**يوليو/ تموز

- 16 يوليو/ تموز، سلطات الاحتلال الإسرائيلية تشرع بتركيب بوابات الكترونية على بوابات البلدة القديمة في القدس المحتلة.

- 16 يوليو/ تموز، اندلاع هبّة شعبية فلسطينية بمدينة القدس ومحيطها رفضاً لتركيب الشرطة الإسرائيلية للبوابات الالكترونية، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل 3 إسرائيليين.

واستمرت الهبّة حتّى فجر الـ(25) من ذات الشهر، حيث بدأت الشرطة الإسرائيلية بتفكيك البوابات الالكترونية، الأمر الذي اُعتبر نصراً للفلسطينيين.

**سبتمبر/ أيلول

- 9 سبتمبر/ أيلول، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة بقطاع غزة يحيى السنوار، يغادران القطاع، في أول جولة خارجية مشتركة لهما بعد انتخابات الحركة، متوجهيْن إلى مصر، في ظل حديث الإعلام العربي حول وجود جهود مصرية لعقد اجتماعات مع قادة حركة “فتح”، في إطار تحقيق المصالحة الفلسطينية.

- 17 سبتمبر/ أيلول، إعلان حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، حل اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة في مارس/آذار 2017؛ “استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام”.

**أكتوبر/ تشرين الأول

- 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وصول وفد الحكومة الفلسطينية، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إلى قطاع غزة، لأول مرة منذ تشكيلها منتصف عام 2014.

- 3 أكتوبر/ تشرين الأول، عقد حكومة التوافق الفلسطينية، اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، لأول مرة منذ تشكيلها منتصف عام 2014.

- 12 أكتوبر/ تشرين الأول، وقعت حركتا “فتح” و”حماس″، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة.

**نوفمبر/ تشرين الثاني

- 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت حركة “حماس″ أن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، التقى مع الأمين العام لحزب الله في بيروت، في إطار تحسّن العلاقة بين حماس وإيران، عقب حالة التوتر التي شابت العلاقة بفعل رفض حماس لسياسات طهران في سوريا إبان اندلاع أحداث الثورة هناك.

وفي اليوم نفسه سلّمت الحركة معابر قطاع غزة إلى الحكومة الفلسطينية، دون أي تواجد لموظفي الحركة السابقين داخل المعابر.

- 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، تشغيل حكومة التوافق معبر رفح، الذي فتحته السلطات المصرية استثنائياً في كلا الاتجاهين، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، عقب استلامها إياهم من حركة “حماس″.

**ديسمبر/ كانون الأول

- 7 ديسمبر/ كانون الأول، اندلاع هبّة شعبية فلسطينية عمّت أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل يوم واحد، أن القدس عاصمة لإسرائيل، وإعلانه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. (الأناضول)