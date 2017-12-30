تسميم الكلاب الضالة في بيروت يثير غضب دعاة الرفق بالحيوان

بيروت: أعرب محبو الحيوانات اللبنانيون عن غضبهم من التسميم المزعوم لكلاب ضالة من جانب مجلس محلي في جنوب بيروت، بعد انتشار مقطع فيديو لكلاب وهي تحتضر في وسائل الاعلام الاجتماعية.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي بدأ يلفت الانتباه يوم الخميس، ما لا يقل عن أربعة كلاب وهي تكافح من أجل التنفس وترتجف بعد تناول الطعام من الصناديق في حي الغبيري.

وتم القاء الكلاب وهي تحتضر في ظهر شاحنة تابعة للسلطة المحلية.

وكتب النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط على تويتر أن “تسميم الكلاب يعتبر جريمة”، في حين دعا آخرون الحكومة إلى معاقبة أولئك الذين يقفون وراء قرار تسميم الكلاب.

وأكدت بلدية الغبيري أن هذا العمل هو فردي ومستنكر.

وأعلنت البلدية أنه “تم توقيف العناصر التي نفذت هذا الفعل واحالتهم للتحقيق تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية المسلكية والتأديبية بحق المخالفين منهم، لافتة الى ان عناصر المفرزة قاموا بالعمل بمبادرة شخصية من دون أي أوامر صادرة عن رئيس المفرزة الصحية المعنية بمكافحة الكلاب الشاردة”. (د ب أ)